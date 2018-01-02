ATV yayın akışında bugün neler var? - 02 Ocak Salı

Sabah ilk olarak “Kahvaltı Haberleri” ile yayın akışı başlıyor. Gündeme dair tüm gelişmelerin ele alındığı sabah bülteninden pek çok bilgi edinebileceksiniz. Daha sonra 10:00’da “Müge Anlı ile Tatlı Sert” adlı yaşamsal kesitleri ele alan güncel program ekranlarınızda olacak. Kayıpların karanlık kapılarını aydınlığa çevrilirken diğer yandan da yıllardır nedeni çözülemeyen cinayet olayları derinlemesine inceleniyor. Artta kalmış hayatlara umut ışığı olan programı seyrederken hem hüzünlü anlara tanıklık edebilecek hem de olan gelişmelere hayretlik duyacaksınız.
13:00’da “ATV Gün Ortası” adlı haber bültenini izleme imkanı bulacaksınız. Bültenden, haber dünyasının tüm sıcak gelişmeleriyle ve anlık olaylarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Gün ortasına ait kısa haberlerden sonra 13:55’de “Cennetin Gözyaşları” adlı dizinin tekrar bölümünü izleyebileceksiniz. Hafta içi her gün aynı saatte ekranlarınıza dahil olan dizi ile gün ortanızı daha renkli ve sürükleyici hale dönüştürebilirsiniz.
16:00’da “Esra Erol’la” adlı yaşam programı sizlerle. Hafta içi her aynı saatte başlayan yayında, yıllardır tek bir çözüme, ize rastlanılmayan kayıplar ve cinayet olayları ele alınıyor. Güçlü muhabir ekibinin deneyimleri ve uğraşları ile farklı çözüm yolları bulunuyor ve yıllar boyu gizemli kalmış olayların sır perdesi aralanıyor.
19:00’da “ATV Ana Haber” adlı bültenle akşam haberleri ekranlarınıza yansıyor. Siyasetten sağlığa, ekonomiden trafiğe, hava durumundan spora kadar uzanan pek çok konudaki gelişmeleri ATV ekranlarınızdan öğrenebilirsiniz. Bültenin hemen ardından 20:00’da “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” adlı dizi özel bölümüyle ekranlarınızda. Sevilen dizinin özel bölümünde Hızır’ın ölümle burun buruna olduğuna tanıklık edebilirsiniz. Fragmanıyla bile heyecanları doruklara çıkaran dizi yayındayken adeta tüm nefesler tutulacak.
Dizinin ardından iki yabancı sinema bir de yerli sinema ile film keyfi gerçekleştirebileceksiniz. 23:30’da “Şu An Muhteşem”, 01:05’de ise “Killing Salazar” adlı iki yabancı filmi izleyebilirsiniz. Ardından 02:45’de “72. Koğuş” adlı yerli sinema filmi ekranlarınıza yansıyacak. 04:10’da da “Aşk ve Mavi” adlı dizinin tekrar bölümü sevenlerinin karşısında olacak.