ATV yayın akışında bugün neler var? - 02 Ocak Salı

2 Ocak Salı günü ATV yayın akışı, sabah 07:00’da “Kahvaltı Haberleri” adlı bülten ile ekranlardaki yerini alıyor. Haberin nabzını tutan tüm sıcak gelişmeler ve olaylar, çarpıcı ve tarafsız konu başlıkları ile ekranlarınızda. Bülten; siyaset, sağlık, ekonomi ve yaşam gibi daha pek çok geniş alandaki geniş içeriği ile gündemden objektif şekilde haberdar olmanızı mümkün kılıyor. Akşam saatlerinde ise “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” adlı dizi sizlerle oluyor. Sürükleyici kesitleri ile yine tüm hayranları ekranları başına bağlayan dizide, pek çok olay silsilesi ile karşı karşıya kalacaksınız. Kanala ait yayın akışı hakkında daha geniş bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

