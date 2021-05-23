2021 halka arz takvimi dolu dolu geçiyor. Halka arz edilecek hisseler yatırımcı tarafından büyük ilgi görüyor. 2021 yılının ilk 5 ayında halka arz edilen hisseler büyük talep gördü. Yatırımcı bundan sonra halka arz edilecek hisseleri araştırıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapan firmalardan biri de ATP oldu. Halka arz başvurusu kabul edilen ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş (ATP)'nin talep toplama tarihleri ve hisse fiyatları yatırımcının takip ettiği konuların başında geliyor. Peki, ATP halka arz tarihi belli oldu mu? ATP halka arz hisse fiyatı ne kadar? ATP halka arz talep toplama tarihi ne zaman? ATP halka arz hangi banka üzerinden yapılacak? ATP ne zaman borsada işlem görecek? İşte ATP bilgisayar halka arz tarihi ve merak edilenler...

Yazılım sektöründe faaliyet gösteren ATP halka açılıyor. ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş (ATP) tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan halka arz başvurusu onaylandı. Yatırımcı ATP'nın talep toplama tarihini ve halka arz hisse fiyatlarını şimdiden araştırmaya başladı. Peki, ATP halka arz tarihi belli oldu mu? ATP halka arz hisse fiyatı ne kadar? ATP halka arz talep toplama tarihi ne zaman? ATP halka arz hangi banka üzerinden yapılacak? ATP ne zaman borsa da işlem görecek? İşte ATP bilgisayar halka arz tarihi ve merak edilenler...

Yeni halka arzlar yatırımcılar tarafından 2021 yılında da büyük ilgi görmeye devam ediyor. Son olarak ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş (ATP) tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan halka arz başvurusu onaylandı.

ATP HALKA ARZ NE ZAMAN? İŞTE TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde iki gün süreyle talep toplayacak olan ATP’nin yüzde 20’si halka arz edilecek. Halka arz sürecindeki ATP için talep toplama dönemi Perşembe günü başlıyor.

ATP HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Tamamı sermaye artırımı yoluyla yapılacak halka arzda 7.500.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. Sabit fiyat ile 24 TL’den talep toplanacak halka arz sonrasında ATP’nin halka açıklık oranı yüzde 20 olacak.

ATP NE ZAMAN BORSA'DA İŞLEM GÖRECEK?

Payların 3 Haziran 2021 Perşembe günü Borsa İstanbul ’da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

HEDEF YÜKSEK KARLILIK!

Yazılım sektöründe kendi özgün markalarını geliştiren ATP Türkiye’den dünya markaları çıkardı. ATP’nin Tradesoft markasıyla sunduğu çözümler sermaye piyasalarında aracı kurum ve portföy yönetim şirketleri işlemlerinin yüksek standartlarda, hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Tradesoft platformları Borsa İstanbul işlem hacminde kendi alt yapısını kullanan 3 finans kurumu haricinde kalan ve rekabete açık olan pazarda %44 pazar payına sahiptir. Tradesoft çözümleri halen Türkiye’de 16 aracı kurum, 11 portföy yo¨netim s¸irketi, 3 banka, 2 yatırım ortaklıgˆı ve 2 emeklilik s¸irketi tarafından kullanılıyor.

ATP hızlı restoran zincirleri sektörüne ise Zenia Hero markasıyla çözümler sunuyor. 2020 başında piyasaya sunulan c¸o¨zu¨mler, 2020 sonu itibari ile 2.601 restoranda kullanılıyor. Zenia Hero yazılımları kullanan 4 ku¨resel markanın, Burger King , Popeyes, Arby’s ve Sbarro, dünyada bulunan yaklas¸ık 27.000 restoranı da ATP için bir pazar oluşturuyor. Usta Dönerci ve Usta Pideci gibi yerli zincirlerde de Zenia Hero çözümleri kullanılıyor.

ATP, 2020 yılında C¸in’deki teknolojilere ve c¸evredeki Asya Pasifik u¨lkelerindeki fırsatlara eris¸imi sağlayacak bir platform olus¸turmak üzere Şangay merkezli TS China şirketinin %51 hissesini satın aldı. ATP ayrıca Zenia Technologies B.V (Hollanda) ve Zenia Limited (Malta) s¸irketlerinin de sahibi.

ATP aynı zamanda orta ve büyük ölçekli şirketlere yaşamsal işlemler gerçekleştiren kapsamlı yazılımlar ve hizmetler sunarak kurumların dijital dönüşümlerini destekliyor. Şirket bu alandaki çözümlerini ATP Digital markası altında sunuyor.

Şirket ArGe alanında da yatırımlar gerçekleştiriyor. Ar-Ge aktiviteleri üzerinde görev yapan 118 uzman çalışanı bulunuyor. Son üç yılda toplam 71 ArGe projesine 24,8 Milyon TL yatırım yapan ATP, 2016-2020 döneminde 8 TUBİTAK ve 16 Teknokent projesini de başarı ile tamamlanmıştır.

2020 yılında ATP’nin cirosu bir önceki yıla go¨re %21 oranında artarak 211,6 Milyon TL olurken, kârlılığı %47 oranında arttı. Şirket cirosunun %49’u yurtdışındaki satış ve faaliyetlerden elde edilirken, toplam gelirlerde %73 paya sahip olan ve konuk ağırlama sektöründe faaliyet göstere Zenia’nın cirosunun %91’i yabancı para birimleri üzerinden gerçekleşti.

“BÜYÜK HEDEFLERİ OLAN BİR ŞİRKETİZ”

Halka arzla ilgili bir açıklama yapan ATP Genel Müdürü Ümit Cinali şunları söyledi:

“Sermaye Piyasası Kurulu’nun halka arz başvurumuzu onaylamasından memnuniyet duyduk. ATP, büyük global hedefleri olan bir teknoloji şirketi. Ürünleşmeyi, markalaşmayı ve faaliyet gösterdiği sektörlerde öne çıkmayı başarmış bir yapıya sahip. Büyük müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı kurumsal yazılım ve hizmetlerden oluşan çözümler sunmakta. Tüm markalarımızın pazarları yüksek potansiyeller içermekte ve biz bu fırsatları değerlendiren planlarımız doğrultusunda ilerliyoruz. Zenia ile yurtdışı açılımında önemli adımlar atıyoruz. Yenilikçi yazılımlarımız ve çözümlerimizle küresel teknoloji sektöründeki pazar payımızı artırırken, Türkiye’nin rekabet gücüne de katkıda bulunuyoruz. Halka arz sonucu elde edeceğimiz kaynakları büyüme hedeflerimiz doğrultusunda kullanacağız.”