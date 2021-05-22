ATP halka arz ne zaman, ATP halka arz eşit mi oransal mı? ATP halka arz borsada ne zaman işlem görecek?

ATP halka arz ne zaman? ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş (ATP) tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan halka arz başvurusu onaylandı. 27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde iki gün süreyle talep toplayacak olan ATP’nin yüzde 20’si halka arz edilecek. Peki, ATP halka arz eşit mi oransal mı? ATP halka arz borsada ne zaman işlem görecek?

ATP halka arz ne zaman borsada işlem görecek? Halka arz sürecindeki ATP için talep toplama dönemi Perşembe günü başlıyor. Tamamı sermaye artırımı yoluyla yapılacak halka arzda 7.500.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. Sabit fiyat ile 24 TL’den talep toplanacak halka arz sonrasında ATP’nin halka açıklık oranı yüzde 20 olacak. Payların 3 Haziran 2021 Perşembe günü Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Özgün markalar, güçlü büyüme ve yüksek kârlılık

Yazılım sektöründe kendi özgün markalarını geliştiren ATP Türkiye’den dünya markaları çıkardı. ATP’nin Tradesoft markasıyla sunduğu çözümler sermaye piyasalarında aracı kurum ve portföy yönetim şirketleri işlemlerinin yüksek standartlarda, hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Tradesoft platformları Borsa İstanbul işlem hacminde kendi alt yapısını kullanan 3 finans kurumu haricinde kalan ve rekabete açık olan pazarda %44 pazar payına sahiptir. Tradesoft çözümleri halen Türkiye’de 16 aracı kurum, 11 portföy yo¨netim s¸irketi, 3 banka, 2 yatırım ortaklıgˆı ve 2 emeklilik s¸irketi tarafından kullanılıyor.

ATP hızlı restoran zincirleri sektörüne ise Zenia Hero markasıyla çözümler sunuyor. 2020 başında piyasaya sunulan c¸o¨zu¨mler, 2020 sonu itibari ile 2.601 restoranda kullanılıyor. Zenia Hero yazılımları kullanan 4 ku¨resel markanın, Burger King, Popeyes, Arby’s ve Sbarro, dünyada bulunan yaklas¸ık 27.000 restoranı da ATP için bir pazar oluşturuyor. Usta Dönerci ve Usta Pideci gibi yerli zincirlerde de Zenia Hero çözümleri kullanılıyor.

ATP, 2020 yılında C¸in’deki teknolojilere ve c¸evredeki Asya Pasifik u¨lkelerindeki fırsatlara eris¸imi sağlayacak bir platform olus¸turmak üzere Şangay merkezli TS China şirketinin %51 hissesini satın aldı. ATP ayrıca Zenia Technologies B.V (Hollanda) ve Zenia Limited (Malta) s¸irketlerinin de sahibi.

ATP aynı zamanda orta ve büyük ölçekli şirketlere yaşamsal işlemler gerçekleştiren kapsamlı yazılımlar ve hizmetler sunarak kurumların dijital dönüşümlerini destekliyor. Şirket bu alandaki çözümlerini ATP Digital markası altında sunuyor.

Şirket ArGe alanında da yatırımlar gerçekleştiriyor. Ar-Ge aktiviteleri üzerinde görev yapan 118 uzman çalışanı bulunuyor. Son üç yılda toplam 71 ArGe projesine 24,8 Milyon TL yatırım yapan ATP, 2016-2020 döneminde 8 TUBİTAK ve 16 Teknokent projesini de başarı ile tamamlanmıştır.

2020 yılında ATP’nin cirosu bir önceki yıla go¨re %21 oranında artarak 211,6 Milyon TL olurken, kârlılığı %47 oranında arttı. Şirket cirosunun %49’u yurtdışındaki satış ve faaliyetlerden elde edilirken, toplam gelirlerde %73 paya sahip olan ve konuk ağırlama sektöründe faaliyet göstere Zenia’nın cirosunun %91’i yabancı para birimleri üzerinden gerçekleşti.

“Büyük hedefleri olan bir şirketiz”

Halka arzla ilgili bir açıklama yapan ATP Genel Müdürü Ümit Cinali şunları söyledi:

“Sermaye Piyasası Kurulu’nun halka arz başvurumuzu onaylamasından memnuniyet duyduk. ATP, büyük global hedefleri olan bir teknoloji şirketi. Ürünleşmeyi, markalaşmayı ve faaliyet gösterdiği sektörlerde öne çıkmayı başarmış bir yapıya sahip. Büyük müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı kurumsal yazılım ve hizmetlerden oluşan çözümler sunmakta. Tüm markalarımızın pazarları yüksek potansiyeller içermekte ve biz bu fırsatları değerlendiren planlarımız doğrultusunda ilerliyoruz. Zenia ile yurtdışı açılımında önemli adımlar atıyoruz. Yenilikçi yazılımlarımız ve çözümlerimizle küresel teknoloji sektöründeki pazar payımızı artırırken, Türkiye’nin rekabet gücüne de katkıda bulunuyoruz. Halka arz sonucu elde edeceğimiz kaynakları büyüme hedeflerimiz doğrultusunda kullanacağız.