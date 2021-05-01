Teknoloji şirketlerinden ATP halka arz için SPK'ya başvurdu. Kurumsal yazılımlar ve teknoloji çözümleri sunan ATP'nin halka arz süreci için hazırlıklar tamamlandı. Şirketten yapılan açıklamada, SPK’ya sunulan taslak izahname ile birlikte ATP halka arzda konsorsiyum liderleri belli olduğu duyuruldu. Peki, ATP halka arz ne zaman? ATP halka arz hisse fiyatı belli oldu mu? ATP halka arz talep toplama tarihi ne zaman belli olur? İşte ATP halka arz ile ilgili merak edilenler...
Teknoloji şirketlerinden ATP halka arz süreci için ilk adımı attı. Hazırlıklarını tamamlayan ve SPK'ya başvuruda bulunan ATP, halka arz süreci ile ilgili açıklama yaptı.
ATP HALKA ARZ HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILACAK?
Şirketin halka arz ile ilgili açıklaması şu şekilde:
"ATP Ticari Bilgisayar Agˆı ve Elektrik Gu¨c¸ Kaynakları U¨retim, Pazarlama ve Ticaret A.S¸. (“ATP”) paylarının halka arzına ilişkin izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) başvuruda bulunmuştur. SPK’ya sunulan taslak izahname ATP ve halka arzda konsorsiyum liderleri olarak görev alan İş Yatırım ve Ata Yatırım’ın kurumsal web sitelerinde yayınlanmıştır.
Küresel pazarlarda kurumsal yazılımlar ve teknoloji çözümleri sunan ATP, üç ana alanda faaliyet göstermektedir. Tradesoft markasıyla sermaye piyasalarında, kritik görevler üstlenen kapsamlı yazılım ve teknoloji hizmetleri sağlamaktadır. ATP, Zenia markası ile konuk ağırlama sektöründe, 2020 yılı sonu itibarıyla 5 ülkede, 2.600 üzerinde lokasyonda, Burger King, Popeyes ve Arby’s gibi dünyanın tanınmış restoran zincir markaları dahil toplam 365 farklı mu¨s¸teriye yazılım c¸o¨zu¨mleri sunmaktadır. ATP Digital markası altında sunduğu danışmanlık hizmetleri ve yazılımları ile orta ve büyük ölçekli şirketlerin dijital dönüşümünü uçtan uca desteklemektedir. Global açılımını 2018 senesinde başlatan ATP, Zenia Technologies B.V (Hollanda) ve Zenia Limited (Malta) s¸irketlerini kurmuştur. 2020 yılında da C¸in’in TS (Shanghai) IT Co. Ltd. şirketinin %51 hissesini satın alarak, kendi geliştirdiği yazılım çözümleri ile Asya Pasifik pazarlarına girmiştir. "