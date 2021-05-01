Teknoloji şirketlerinden ATP halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu. SPK’ya sunulan taslak izahname ile birlikte ATP halka arzda konsorsiyum liderleri de belli oldu. Peki, ATP halka arz ne zaman? ATP halka arz hisse fiyatı belli oldu mu? ATP halka arz talep toplama tarihi ne zaman belli olur? ATP halka arz hangi banka üzerinden yapılacak? İşte ATP halka arz ile ilgili merak edilenler...

Teknoloji şirketlerinden ATP halka arz için SPK'ya başvurdu. Kurumsal yazılımlar ve teknoloji çözümleri sunan ATP'nin halka arz süreci için hazırlıklar tamamlandı. Şirketten yapılan açıklamada, SPK’ya sunulan taslak izahname ile birlikte ATP halka arzda konsorsiyum liderleri belli olduğu duyuruldu. Peki, ATP halka arz ne zaman? ATP halka arz hisse fiyatı belli oldu mu? ATP halka arz talep toplama tarihi ne zaman belli olur? İşte ATP halka arz ile ilgili merak edilenler...

Teknoloji şirketlerinden ATP halka arz süreci için ilk adımı attı. Hazırlıklarını tamamlayan ve SPK'ya başvuruda bulunan ATP, halka arz süreci ile ilgili açıklama yaptı.

ATP HALKA ARZ HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILACAK?

Şirketin halka arz ile ilgili açıklaması şu şekilde:

"ATP Ticari Bilgisayar Agˆı ve Elektrik Gu¨c¸ Kaynakları U¨retim, Pazarlama ve Ticaret A.S¸. (“ATP”) paylarının halka arzına ilişkin izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) başvuruda bulunmuştur. SPK’ya sunulan taslak izahname ATP ve halka arzda konsorsiyum liderleri olarak görev alan İş Yatırım ve Ata Yatırım ’ın kurumsal web sitelerinde yayınlanmıştır.