Atölye Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi girişimci yetiştirecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İSTKA'nın desteğiyle hayata geçirdiği Atölye Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, girişimcilere yapay zeka (AI), 3 boyutlu tasarım ve robotik kodlama alanlarında eğitim verecek.

Üsküdar Belediyesi'nin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle hayata geçirdiği Atölye Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, girişimcilere yapay zeka (AI), 3 boyutlu tasarım ve robotik kodlama alanlarında eğitim verecek.

İSTKA'nın 2018 yılı Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında, Üsküdar Belediyesi'nin Üsküdar Kaymakamlığı, Marmara Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirdiği Atölye Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, faaliyete geçti. Bu hafta açılan merkez, ücretsiz hizmet veriyor.

Her fikre ve her sektöre açık olan Atölye Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, girişimciler için ofisler, eğitimler için interaktif sınıflar ve Ar-Ge projelerinin uygulanacağı bir atölye olmak üzere 3 temel alandan oluşuyor.

700 metrekare alanda kurulu merkezde, lazer CNC'den frezeye, üç boyutlu yazıcılardan sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik sistemlerine, insansı robotlardan iş istasyonlarına, robotik kodlamadan yapay zekaya kadar eğitim kitleri ve her türlü atölye ekipmanları bulunuyor.

Yılda 720 girişimciyi ağırlama kapasitesine sahip merkezden başta üniversite öğrencileri, akademisyenler ve profesyoneller olmak üzere girişimciler faydalanacak.

Merkezde 3 farklı program yürütülecek

Atölye Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nde 3 farklı program yürütülecek.

İnovatif fikir geliştirmek ve girişimci olmak isteyen girişimci adaylarına yönelik IDEATHON Programı düzenlenecek. Program; "IDEATHON Lise" ve "IDEATHON Üniversite" olmak üzere iki programdan oluşacak.

Mevcut fikrini geliştirip yatırımcıyla buluşmak isteyen girişimcilere yönelik Girişimcilik Programı düzenlenecek. Atölye Üsküdar'ın çalışma ve sosyal alanlarından yararlanacak olan girişimciler, birebir danışmanlık alarak projelerini geliştirebilecek, FabLab'de bulunan üretim parkurunda prototipleme çalışmaları yapabilecek.

Program sonunda yatırımcı karşısına çıkmaya hazır olan girişimciler, Atölye Üsküdar Melek Yatırımcı Buluşmaları'nda projelerini yatırımcılara anlatma fırsatı bulabilecek.

"37 merkez ve program ile yaklaşık 5 bin girişime hizmet verildi"

İSTKA Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, İstanbul'un; gelişmiş altyapısı, dinamik nüfusu ve ekonomik canlılığıyla girişimciler için her türlü imkan ve fırsatın bulunduğu eşsiz bir cazibe merkezi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şehirlerin küresel rekabet gücünü korumaları günümüz koşullarında girişimci ve yenilikçi projelerle mümkün. İSTKA olarak biz de bu bilinçle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışıyoruz. İstanbul'da girişimcilik konusunda ihtiyaç duyulan altyapıların büyük bir kısmının verdiğimiz desteklerle kurulmasını sağlamış bulunmaktayız.

Başarılı girişimler; ülkemize nitelikli istihdam, üretim ve ihracat olarak geri dönüyor. Atölye Üsküdar'ın kurulmasını da özgün fikirlerin katma değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüşmesi için desteklemiş bulunuyoruz. Girişimciler, profesyoneller, akademisyenler, girişimci adayları ve öğrencileri aynı çatı altında buluşturacak Atölye Üsküdar'ın da girişimcilik kültürümüzün güçlendirilmesine katkıda bulunacağına yürekten inanıyorum."

Tüzgen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İSTKA'nın bugüne kadar toplam 63 girişimcilik projesine yaklaşık 100 milyon lira tutarında destek sağladığını ifade ederek, 37 merkez ve program ile yaklaşık 5 bin girişime hizmet verildiğini bildirdi.

"Ar-Ge, yazılım, inovasyon, girişimcilik kavramlarının izini sürdük"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de gençler ve akademisyenlerin girişimci yönlerini destekleyen bir merkezi İstanbulluların hizmetine kazandırdıklarını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Atölye Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'ni hayata geçirirken Ar-Ge, yazılım, inovasyon, girişimcilik kavramlarının izini sürdük. Vizyonumuzun temelinde sürdürülebilir kalkınma var. Burada araştırma ve yenilik bilincinin, teknoloji ve bilim kültürünün uygulama temelli olarak gelişmesini sağlayan bir yapıdan bahsediyoruz. Buna göre, merkezimizde girişimciler için ofisler, eğitimler için interaktif sınıflar, yeni nesil teknolojilere yönelik Ar-Ge projelerinin hayat bulacağı bir Ar-Ge laboratuvarı yer alacak. Bu kapsamda çok önemli programlar hazırladık. FabLab Programı'nda girişimcilerimiz atölyede bulunan uzmanlarımız eşliğinde belirlenen ekipmanları ücretsiz bir şekilde kullanacaklar.