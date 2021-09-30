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ATM'lerde büyük tehlike!

DHA |  30 Eylül 2021 Perşembe - 11:45 | Son Güncelleme : 30 09 2021 - 11:45

Erzurum'da çeşitli bankaların ATM'lerine kart kopyalama aparatı takarak 200 bin lira çeken 2 kişi, kamera incelemeleri sonrası yakalandı


Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ATM cihazlarına kart kopyalama aparatı takan kişilere yönelik çalışma yaptı. Kentin çeşitli noktalarındaki ATM'lere kart kopyalama aparatı takarak yaklaşık 200 bin lira çeken 2 kişi, kameralar incelenerek belirlendi. Ekipler, şüpheliler Mehmet K. ve Hazar D.'yi olayda kullanıldıkları suç unsuru materyaller ile yakaladı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı. 

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