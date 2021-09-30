Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ATM cihazlarına kart kopyalama aparatı takan kişilere yönelik çalışma yaptı. Kentin çeşitli noktalarındaki ATM'lere kart kopyalama aparatı takarak yaklaşık 200 bin lira çeken 2 kişi, kameralar incelenerek belirlendi. Ekipler, şüpheliler Mehmet K. ve Hazar D.'yi olayda kullanıldıkları suç unsuru materyaller ile yakaladı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.
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ATM'lerde büyük tehlike!
DHA | 30 Eylül 2021 Perşembe - 11:45 | Son Güncelleme : 30 09 2021 - 11:45