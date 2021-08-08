08 Ağustos 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.435 0.21 EURO 10,1720 0.64
USD 8,6230 1.21 ALTIN 488,460 -1.16
CANLI BORSA
TÜMÜ

ATM'den para çekmeye çalışırken hayatının şokunu yaşadı!

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) |  08 Ağustos 2021 Pazar - 20:15 | Son Güncelleme : 08 08 2021 - 20:15

Kayseri'de ATM'den para çekmeye çalışan H.G., kimliği belirsiz bir kişinin havalı tüfekle açtığı ateş sonucu sırtından yaralandı. Polisin yaptığı incelemede olay yerinde 7 saçma bulundu.


Olay, Talas ilçesi Yenidoğan mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir bankanın ATM'si önünde meydana geldi. İddiaya göre, H.G. ATM'den para çekmeye çalıştığı sırada arkasından havalı tüfekle ateş açılmaya başlandı. Henüz kimliği belirsiz bir kişi tarafindan açılan ateş sonrası H.G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri sırtından yaralanan H.G.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Polis olay yerinde yaptığı incelemede havalı tüfekten çıktığı belirlenen 7 saçma buldu. Polis, havalı tüfekle ateş açarak H.G.'nin yaralanmasına neden olan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
 

ETİKETLER

Kayseri ATM para çekme
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.