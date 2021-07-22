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Atlı polislerden Küçükçekmece sahilinde denetim

Sevda SARIKAYA-Kamera: Feridun AÇIKGÖZ-İSTANBUL,(DHA) |  22 Temmuz 2021 Perşembe - 15:49 | Son Güncelleme : 22 07 2021 - 15:49

Atlı polisler, Küçükçekmece sahilinde ve plajda devriye gezdi. Büyük bir yoğunluğun oluştuğu plajda neredeyse adım atacak yer kalmazken atlı polisler, vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kuralı konusunda uyarılarda bulundu.


Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, Küçükçekmece Menekşe Plajı'na adeta akın etti.
 
Aileleri ile birlikte piknik yapıp denize giren vatandaşlar büyük bir yoğunluk oluşturdu, plajda neredeyse adım atacak yer kalmadı. Atlı polis ekibi koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları ve maske kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu.
 
Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği atlı polis birliklerinin vatandaşların yoğun olduğu noktalarda sıklıkla devriye gezecekleri öğrenildi.
 
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Atlı polis Küçükçekmece denetim
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