Atlas Sineması ve Türkiye'nin ilk sinema müzesi açıldı! Gezdiğinizde gördüklerinize şaşıracaksınız…

MAHMUT HOCA'DAN NASİHAT DİNLEDİM

Aslında pandemi nedeniyle uzun zamandır pek toplantılara katılamıyordum. Atlas Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi açılışı öncesi koronavirüs testi yaptırdık. Üsküdar'dan Beylikdüzü'ne yaklaşık 2,5 saatte gittik. Çok trafik vardı ve cuma akşamı yine aynı trafikle karşılaşırız diye gözüm korkmuştu. Açılış öncesi çok erken çıktım evden. İstiklal Caddesi'ne çıktığımda törene 1 saate yakın zaman vardı. Önce uzun zamandır gitmediğim İstiklal Caddesi’nde bir tur atayım istedim. Biraz yürüdüm ama kalabalıktı. O kalabalığı görünce ‘En iyisi hemen müzeye gitmek’ dedim. 2 yıl içinde tamamen yenilenen pasaja girdim. İyi ki girmişim. Çok keyifli bir sinema müzesi gezisi yaptım. Güzel dizayn edilmiş, ferah ve etkileyici. Her katında ve her odasında ayrı bir dünya var. İçeri girdiğinizde sizi Adile Naşit karşılıyor. Her zamanki sevecenliği ve gülümsemesi sanki canlı gibi karşınızda duruyor... Bir tarafta ise Kemal Sunal . Süt Kardeşler filminden bildiğimiz Gulyabani de müzede yerini almış... Davetliler Adile Naşit ve Kemal Sunal'ın balmumu heykelleri ile fotoğraf çektiriyordu. Müzede yeşil perde uygulaması bulunuyor. Baktım herkes o perdede fotoğraflar çekiyordu. Ne olduğunu merak ettim, görevliye sordum, o da anlattı. Nesneleri olmadıkları yerlerde gösterebilmeyi sağlayan yeşil perde ile Yeşilçam’ın akıllarda yer etmiş sahnelerindeki oyunculardan birisi olabiliyor ve bu görüntüleri paylaşabiliyorsunuz... Önce filmi seçtim ekrandan sonra ben de sahneye çıktım. Kayıt tuşuna basınca bir anda kendimi Mahmut Hoca'nın karşısında buldum. Hababam Sınıfı'nın o efsane sahnelerinde birinde yerimi almıştım.