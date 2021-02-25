25 Şubat 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.493 0.67 EURO 8,8130 0.99
USD 7,2000 0.43 ALTIN 415,870 0.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi yarın açılıyor

DHA |  25 Şubat 2021 Perşembe - 12:02 | Son Güncelleme : 25 02 2021 - 12:02

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi'nin yarın açılacağını duyurdu.


Bakan Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Her aşamasını büyük bir titizlikle takip ettik ve aslına uygun olarak restore ettik. Tarihi Atlas Sineması'nın kapılarını yaklaşık iki yıl süren çalışmalarımızın ardından İstanbul Sinema Müzemiz ile birlikte açıyoruz" ifadesini kullandı. 
 
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, Beyoğlu Kültür Yolu projesinin önemli duraklarından biri olan tarihi 'Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi'nin yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacağı belirtildi. 
 

ETİKETLER

Atlas Sineması İstanbul Sinema Müzesi kültür
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.