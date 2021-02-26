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Atlas 1948 Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi açıldı

Atlas 1948 Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi açıldı Atlas 1948 Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi Taksim Beyoğlu'nda törenle açıldı.
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