Birleşik Krallık Kraliyet Donanması'nın Güney Atlantik Adaları’nda görev yapan kuvvetleri, okyanusta yüzen ve bugüne kadar görüntülenmiş en büyük buzulun keşfedildiğini duyurdu. "A68a" adlı buzulunun tamamının görüntülenmesinin mümkün olmadığını belirten Filo Komutanı Michael Wilkinson, buzulun çeşitli açılardan fotoğrafladıklarını kaydetti. Bölgede deniz taşımacılığını tehlikeye sokan buz kütlesinin 4 bin 200 km2 büyüklüğünde olduğu ifade edildi.
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Atlantik Okyanusu’nda yüzen en büyük buzul görüntülendi
DHA | 07 Aralık 2020 Pazartesi - 17:59 | Son Güncelleme : 07 12 2020 - 17:59