Atiye 3. sezonu için bekleyiş devam ediyor. Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, ve Melisa Şenolsun'un kadrosunda yer aldığı Atiye dizisinin üçüncü sezonu için nefesler tutuldu. Peki, Atiye 3. sezon ne zaman? Atiye'nin 3. sezonu ne zaman başlayacak? İşte Atiye 3. sezon son durum!

Hikayesi ve oyucuncu kadrosuyla yayınlandığı ilk günden bu yana izleyiciden tam puan almayı başaran Atiye dizisi 3. sezon hazırlıklarına devam ediyor. İlk iki sezonu tamamlanan Atiye dizisinin üçüncü sezonunun ne zaman başlayacağı da diziseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Atiye 3. sezon ne zaman? Atiye'nin 3. sezonu ne zaman başlayacak? İşte Atiye 3. sezon son durum!

Şengül Boybaş'ın romanından uyarlanan ve başrollerinde Beren Saat ile Mehmet Günsür'un yer aldığı Atiye dizisinin üçüncü sezonu için bekleyiş devam ediyor. Dizinin takipçileri Atiye ile ilgili gelişmeleri yakında takip ediyor.

ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN?

Dizinin üçüncü sezon tarihi için açıklama yapılmadı ancak çalışmalarının sürdüğü biliniyor. Dizinin çekimleri, diğer sezonlarda olduğu gibi yine Adıyaman ve Göbeklitepe gibi Güneydoğu Anadolu 'nun farklı yerlerinde çekilecek.

Dizinin başrol oyuncusu Beren Saat 3. sezon ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun."

ATİYE DİZİSİNİN KONUSU NE?

İsmini baş karakter olan Atiye’den alan dizide kadın bir ressamın dünyanın tarihini değiştiren Göbeklitepe’ye karşı hissettiği sebebi bilinmeyen yakınlığı ve bu gizemi çözme çabasını konu alıyor.