İstanbul Filarmoni Derneği’nin yeni çıkacak müzik dergisi için editör olarak işe başlayan Dilacan Ö., Dernek Başkanı Atilla Tuna tarafından taciz edildiğini iddia etti. Söz konusu gelişmenin ardından Atilla Tuna kimdir, sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki, Atilla Tuna kimdir? İstanbul Filarmoni Derneği başkanı Atilla Tuna kaç yaşında, evli mi?

İstanbul Filarmoni Derneği’nde (İFD) yeni çıkacak müzik dergisinin editörü olarak işe başladı. Dilacan, iddiasına göre, daha önceden tanıştığı evli ve 3 çocuk babası olan Dernek Başkanı Atilla Tuna’nın tacizine uğradı. Peki, Atilla Tuna kimdir? İstanbul Filarmoni Derneği başkanı Atilla Tuna hakkında merak edilenler…

Atilla Tuna kimdir?

Üsküp (Makedonya) doğumlu olan Tuna, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun olduktan sonra lisansüstü eğitimimi İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamladı.

1985-97 yılları arasında Nokta, Cumhuriyet, Radikal, Söz, Gündem, Roza gibi günlük gazete ve dergilerde gazetecilik ve yazarlık yapan Tuna, 1997 yılında Antonina Turizm’i, 2008 yılında stanbul Walks adlı seyahat acentalarını kurdu. Antonina Turizm’de İngilizce, Makedonca, Sırpça ve Hırvatça dillerinde profesyonel turist rehberliği de yapan Tuna, İstanbul’un kültürel ve mimari mirasının korunması amacıyla kurulan Şehristanbul Derneği’nin de kurucusu.

TÜRSAB Boğaziçi BYK, Beyoğlu Turizm Geliştirme Platformu (2003-2004), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Rehberler Odası, Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği ve Rumeli Yönetici ve İşadamları Derneği (RUYİAD) üyesidir.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.