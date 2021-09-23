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Atilla Kaya, Nazif Okumuş da aralarında olduğu 7 isim MHP'den ihraç edildi

AA |  23 Eylül 2021 Perşembe - 14:38 | Son Güncelleme : 23 09 2021 - 14:40

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın "MDK, Nazif Okumuş, Ahmet Malkan, Ali Şanalmış, Ali Baykan, Atilla Kaya, Suat Başaran ve Tahsin Eren'in parti üyeliğinden çıkarılmalarına karar vermiştir" dedi.


MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Merkez  Disiplin Kurulunca (MDK) Nazif Okumuş, Ahmet Malkan, Ali Şanalmış, Ali Baykan,  Atilla Kaya, Suat Başaran ve Tahsin Eren'in parti üyeliğinden çıkarıldığını  bildirdi.  Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin sadece demokratik düzenin  dinamikleri çerçevesinde faaliyet gösteren bir siyasi parti değil, kültürel ve  sosyal açıdan hayati işlev üstlenen dinamik bir dava ve ülkü mahfili olduğunu  belirtti. Lider, teşkilat ve dava partisi olan MHP'de geleneksel bir hiyerarşik  yapı bulunduğunu ifade eden Yalçın, "Döneklik, vefasızlık, disiplinsizlik,  ahlaksızlık, aylaklık, fitne ve tefrikaya meyyal olmak gibi kötü huylara malik  kişiler partimizde ve teşkilatlarımızda asla barınamamışlardır." ifadesini  kullandı.
Yalçın, MHP'de liyakatsizlik ve gevşeklik göstererek ana gövdeden  kopanların marjinalleşerek yok olduğunu savunan Yalçın, şöyle devam etti: "MHP üyesi olup geçmişte partimizin saflarında görev alan ancak daha  sonra liyakatsizlikleri sebebiyle teşkilatlarımızdan ayıklanan bazı isimler, son  yıllarda hemen her kurultay öncesinde veya her seçim döneminde ortaya çıkarak  camiamız içinde fitne ve tefrika üretmek için çaba sarf etmişlerdir. Bu gibiler,  MHP'ye üyelikleri sürerken, gittikleri çıkar mahfillerinde, merdiven altı ve  taşeron oluşumlarda hala MHP aleyhinde faaliyet göstermektedir. Kerameti davanın  mehabetinde değil, kendilerinde gören ve egolarına yenik düşen söz konusu tefrika  ve fitne bağımlıları için, partimizce yasa ve tüzük kurallarının işletilmesi  kaçınılmaz hale gelmiştir. MHP Merkez Disiplin Kurulunca, anılan gerekçelerle  Nazif Okumuş, Ahmet Malkan, Ali Şanalmış, Ali Baykan, Atilla Kaya, Suat Başaran  ve Tahsin Eren’in parti üyeliğinden çıkarılmalarına karar verilmiştir."
 
  

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MHP Atilla Kaya nazif okumuş
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