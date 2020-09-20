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Atılgan Gümüş ile Verda Gümüş boşandı

Atılgan Gümüş ile Verda Gümüş boşandı Atılgan Gümüş, geçtiğimiz aylarda İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak, 16 yıllık eşi Verda Gümüş’e anlaşmalı boşanma davası açmıştı.
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