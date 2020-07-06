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Atıl malzemeden maket uçak yapan genç TEKNOFEST'e davet edildi

AA |  06 Temmuz 2020 Pazartesi - 16:02 | Son Güncelleme : 06 07 2020 - 16:02

Hakkari'de strafor ve atıl malzemelerle F-35 savaş uçağı maketi yapan Savaş Tatlı, 22-27 Eylül'de Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'E davet edildi.


Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca ve KOSGEB İl Müdürü Cihat  Gür, Dağgöl Mahallesi'nde yaşayan Tatlı'yı ziyaret etti.
 
Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı  Mustafa Varank'ın, atıl malzeme ve strafor kullanarak savaş uçağı maketini yapan  Tatlı'nın, TEKNOFEST'e katılması için gereken desteğin sağlanması talimatı  verdiğini söyledi.
 
Öğrenciye yaptığı çalışmadan dolayı tebrik eden Koca, "Sayın Bakanımız  bu konuda tüm destekleri sunacaklarını bize bildirdi ve kendisini TEKNOFEST'e  davet etti. Sayın Valimizin de selamlarını getirdik. O da destekte  bulunacaklarını söyledi. Tatlı'ya çalışmasında donanım ve eğitim desteği  vereceğiz. İnşallah TEKNOFEST'e yaptığımız maket uçakla katılmış olacağız."
 
Tatlı da TEKNOFEST'te katılacağı için heyecanlı olduğunu dile  getirerek, "Umarım orada birinci olurum. Straforla uçak yapmak zor. Bunu daha da  geliştirip uçurmaya çalışacağız. Sayın Bakanımız ve Valimize çok teşekkür  ederim." dedi.
 

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Atıl malzeme maket uçak TEKNOFEST
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