Atık topladığı çuvalda uyurken bulunan çocuk, koruma altına alındı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde esnaf, bırakılan atık kağıt toplama çuvalının içinde hareketlilik olduğunu gördü.

Bir sokak köpeğinin de yanından ayrılmadığı çuvalın içine bakanlar uyuyan bir çocukla karşılaştı.

Vatandaşlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbar üzerine Müdürlükten 2 görevli bölgeye gönderildi. Çocuğun hasta olabileceği ihtimali üzerine ateşi ölçüldü.

Sağlık durumu iyi olduğu anlaşılan çocuk görevliler tarafından uyandırılıp, çuvalın içinden çıkarıldı. Koruma altına alınmak istenen çocuk paniğe kapılarak kaçmaya çalıştı.