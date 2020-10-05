Atık piller elektrikli araç bataryalarının üretiminde kullanılacak

Kocaeli'de kurulan "Atık Pil Geri Kazanım Tesisi"nde, Avrupa Birliği (AB) projeleri desteğiyle atık piller çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde bertaraf edilip, elde edilen lityum ve kobalt sülfat, elektrikli araçların bataryalarının ham maddesi olarak ekonomiye kazandırılıyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kimyasal Teknoloji Enstitüsü yürütücülüğünde Kartepe ilçesinde 3 bin metrekaresi kapalı, 8 bin metrekarelik alanda 16 yıl önce kurulan Exitcom Recycling firmasında, ekonomik ömrünü tamamlamış bilgisayarlar, cep telefonları ve tablet bilgisayarlar, Avrupa Birliği (AB) standartlarında geri dönüştürülüp, içindeki pillerden değerli maddeler çıkarılıyor.

Firmanın genel müdürü Murat Ilgar, AA muhabirine, 1999'da Almanya 'da, 2004 yılında Türkiye'de elektronik atıklar üzerine çalışmaya başladıklarını belirterek, gelen atıklardan yüzde 92 ila 95 geri dönüşüm sağladıklarını söyledi.

Ilgar, çeşitli firmalardan, kurum ve kuruluşlardan gelen atıkları ayrıştırdıktan sonra imhalarını gerçekleştirdiklerini ve değerli parçalarını ham madde olarak geri kazandırdıklarını belirtti.

"Yılda 3 bin ton elektrikli araçların lityum pilinin geri dönüşümünü yapacağız"

Türkiye'de yaklaşık 5 bine yakın elektrikli aracın olduğunu, 2035'li yıllarda Avrupa'nın birçok ülkesinde ve dünyada elektrikli araçlara geçileceğini aktaran Ilgar, şöyle dedi:

"Bu araçların batarlarının ham maddesi çok önemli. Bunlar Türkiye'ye yurt dışından geliyor. Ülkemizde de bazı önemli kuruluşlar pil imalatı için start verdi. İleriki dönemlerde bu ham maddeye Türkiye'nin ihtiyacı olacağını düşündük. Şu anda konuyla ilgili 2 AB projesi aldık. Konuyla ilgili Çevre Bakanlığında gerekli izinleri alarak, pilot tesisimizi de kurduk. Yakın zamanda ana tesisimizde faaliyete geçireceğiz. Yılda yaklaşık 3 bin ton elektrikli araçların lityum pilinin geri dönüşümünü yapacağız ve buradan çıkan ham maddeyle de pil üretimi yapılacak. Lityum kobalt sülfat bu ham maddeleri ülkemizde üreteceğiz ve ekonomiye kazandıracağız."

"Tesisi Türk mühendisleriyle yerli ve milli imkanlarla kurduk"

Atık pillerin tesiste deşarj sisteminden geçtiğini, bunların içinden elektrikli araçlar için kullanılan pillerin ayrıştırıldığını ve sınıflandırıldıktan sonra özel aktif karbonlu ünitelerde özel kırıcılardan geçirildiğini belirten Ilgar, içindeki malzemeleri ayırdıklarını anlattı.

Tesisleri ve laboratuvarı, Ar-Ge çalışmaları sonucu Türk mühendisleriyle yerli ve milli imkanlarla kurduklarını bildiren Ilgar, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Isparta Üniversitesi ile Avrupa'nın bazı ülkelerindeki üniversitelerle iş birliği içinde olduklarını, 30'un üzerinde Ar-Ge projesi ve çeşitli ödüller aldıklarını belirtti.

"Ham maddeyi ucuza ve kısa sürede üreteceğiz"

Avrupa’da ve dünyada birçok ülkenin bu stratejik konunun yatırımlarını yıllar öncesinden yaptıklarını vurgulayan Ilgar, şunları kaydetti:

"Eğer biz yarın elektrikli araç üreteceksek onun ana kısmı, yani kalbi pilden oluşuyor. Onun ham maddesi maalesef ülkemize yurt dışından geliyor. Bu elektrikli araçlar gelecekte stratejik bir önem arz ediyor. Türkiye kendi elektrikli aracını üretecek. Bununla ilgili firmalar pil üretimine geçecek ama bu pili üretmek için bir ham madde ihtiyacımız var. Bu ham maddeleri ayrı ayrı almak zorundasınız. Lityumu farklı yerden kobaltı farklı yerden fakat bizim burada bu ham maddelerin hepsini toplu olarak üretme durumumuz var. Bu açıdan bakıldığı zaman ülkemiz için önemi arz etmektedir. Bu ham maddeyi ucuza ve kısa sürede almamız lazım. Bundan dolayı ülke ekonomisine ciddi katkılar sunacağız. Bu ham maddelerin yurt dışından getirilmesi ve işlenmesi pahalı. Biz burada kısa sürede ve daha uygun fiyata elde ediyoruz. Buradan çıkan ham maddeler elektrikli araçların bataryalarının üretiminde kullanılabilecek. Tabii bu konuda önümüzün açılması noktasında devlet büyüklerimizden beklentimiz var."