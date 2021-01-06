06 Ocak 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.501 0.80 EURO 9,0600 -0.29
USD 7,3400 -0.63 ALTIN 457,870 -1.10
CANLI BORSA
TÜMÜ

Atık çamurdan elektrik ve gaz üretiliyor

AA |  06 Ocak 2021 Çarşamba - 15:06 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 15:06

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Çevre Mühendisliği Arıtma Çamurları Laboratuvarı'nda geliştirilen gazlaştırma teknolojisi ile atık çamurdan elektrik ve gaz üretimi yapılıyor.


Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fosil yakıtın çevreye olumsuz  etkileri nedeniyle alternatif enerji kaynakları üzerine çalışmalar yürüten  DEÜ'deki bilim insanları, gazlaştırma teknolojisi üzerine proje geliştirdi.
 
Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim  Üyesi Prof. Dr. Azize Ayol ve ekibi, TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında  geliştirdikleri yöntem ile biyokütleden hidrojen içeriği zengin sentez gaz  üretti.
 
"20 kilovat saat elektrik enerjisi üretebiliyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre  Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azize Ayol, yürüttükleri  çalışmalar kapsamında arıtma çamurlarından gazlaştırma teknolojisi ile elde  ettikleri iyi kalitede sentez gazını enerji üretmek amacıyla kullandıklarını  aktardı.
 
Çalışmanın, gazlaştırma potansiyeline ilişkin dünyanın sayılı  projeleri arasında gösterildiğini aktaran Prof. Dr. Ayol, şöyle konuştu:
"Atık su arıtma tesislerinde oluşan ve bertarafı gereken çamuru,  hammadde olarak alıp gazlaştırma teknolojisi ile farklı amaçlarla yeniden  kullanımını sağlıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda bir kilogram kuru arıtma  çamurundan 1 kilovat saat elektrik enerjisi ve 1,2 metreküp hidrojence zengin  sentez gazı elde ettik. Bu sistemin 24 saat aralıksız çalıştırılması mümkün. Biz  pilot tesisimizi 12 saat boyunca aralıksız işletebiliyoruz. Arıtma çamurundan  günde yaklaşık 20 kilovat saat elektrik enerjisi üretebiliyoruz. Bu da 4 ailenin  elektrik tüketimini karşılayabilecek bir miktardır."
 
Özellikle kırsal yerleşim yerlerinde enerjinin yenilenebilir  kaynaklardan sağlanmasının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Azize Ayol, sözlerini  şöyle tamamladı:
"Böyle sistemlerle kırsal alanlarda organik atıkların doğrudan  elektrik enerjisine çevrilmesi mümkün. Bu sistemler için çok yüksek ilk yatırım  maliyetlerine gerek yok. Gazlaştırma sisteminde yakma teknolojilerinde olduğu  gibi hava kirletici emisyonlar yok ya da son derece az. Hava kirliliği anlamında  da bu sistemler yakma teknolojisine alternatifi olan iyi sistemler olarak dikkat  çekmektedir."
 

ETİKETLER

Atık çamur gaz elektrik
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.