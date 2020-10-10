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Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan ordusu püskürtüldü

AA |  10 Ekim 2020 Cumartesi - 19:40 | Son Güncelleme : 10 10 2020 - 19:40

Ermenistan ordusu, bugün yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen Cebrail ve Hadrut'u yeniden işgal etmek için saldırı düzenledi.


Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan  güçlerinin Tuğ köyü yönünden Hadrut'a, Aragül ve Banazur yönünden Cebrail'e  saldırmaya çalıştığı bildirildi.
 
Açıklamaya göre Azerbaycan ordusunun önleyici tedbirleri neticesinde  Ermenistan güçleri çok sayıda insan gücü ve askeri teçhizat kaybederek geri  çekilmek zorunda kaldı.
 
İyi organize olmuş Azerbaycan birimlerinin, Ermenistan güçlerinin  ilerlemesini engellediği ve tuzağa düşürdüğü, 38 Ermenistan askerinin  öldürüldüğü, 2 Grad füze sistemi, 7 top ve 2 mühimmat kamyonunun imha edildiği  belirtildi.
 
Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca avantajlı durumda olduğu  kaydedildi.
 
Bakanlığın bir diğer açıklamasında ise Ermenistan'ın ateşkesi alenen  ihlal ederek Ağdam ilinin köylerine ateş açtığı bildirildi.
 
Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için  Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes, bugün yerel saatle  12.00'de başlamıştı.

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Ermenistan Hadrut işgal
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