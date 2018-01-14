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Ateşkes bitti Kolombiya karıştı

AA |  14 Ocak 2018 Pazar - 6:59 | Son Güncelleme : 14 01 2018 - 7:08

Hükümetle yaptığı ateşkesin sona ermesinin ardından saldırılarına yeniden başlayan Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun 17 üyesi etkisiz hale getirildi.


Kolombiya güvenlik güçlerinin ülke genelinde son 24  saatte düzenlediği operasyonlarda 17 Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) militanının  etkisiz hale getirildiği bildirildi. 
 
Kolombiya ordusunun, ELN’nin 9 Ocak’ta sona eren ateşkesin ardından  başlattığı saldırılarla kesilen barış görüşmeleri sonrası ülke genelinde bu  örgüte yönelik yürüttüğü operasyonları sürüyor.
 
Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada güvenlik güçlerinin  başlattığı operasyonlarda ülke genelinde son 24 saatte 17 ELN militanının etkisiz  hale getirildiği kaydedildi.
 
Choco yönetim bölgesindeki operasyonlarda 7 militanın öldürüldüğü  bilgisi paylaşılan açıklamada, Arauca yönetim bölgesinde yürütülen operasyonlarda  6 militanın yakalandığı, 4 militanın da teslim olduğu belirtildi.
 
Açıklamada Devlet Başkanı Juan Manuel Santos’un Kolombiya ordusunu  operasyonlardan ötürü tebrik ettiği aktarıldı.
 
 ELN'nin saldırıları da sürüyor
 
Öte yandan ELN'nin ateşkesin bitimiyle başlattığı saldırıları da devam  ediyor.
 
Yerel basındaki haberlere göre örgüt, Arauca bölgesinde Kolombiya  hükümeti ile çalışan bir petrol firması görevlisini kaçırırken, buradaki bir  polis merkezine de el bombalı saldırı düzenledi.
 
Saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığı bilinmiyor.
 
Hükümet ile ELN arasındaki görüşmeler ve ateşkes bitmişti.
 
ELN, 102 gün süren çift taraflı ateşkesin bitmesinin ardından ülkenin  bazı bölgelerinde saldırılar gerçekleştirmiş, aynı zamanda Casanare yönetim  bölgesinde petrol boru hattını hedef almıştı.
 
Devlet Başkanı Santos bu gelişmeler üzerine örgütle yürütülen barış  görüşmelerinin beşinci turu için Ekvador'da bulunan müzakere heyetine ülkeye  dönmesi talimatı vermişti.
 
Kolombiya'da ateşkesin sona ermesinden kısa süre önce ELN'nin  başmüzakerecisi ve lideri Pablo Beltran basına yaptığı açıklamada "Umarım sükunet  devam eder." ifadesini kullanmıştı.
 
Beltran, örgüte olası saldırılara karşı hazırlıklı olmaları talimatını  verdiğini belirtmişti.
 
Ateşkesin uzatılması yönünde iyimser ve gönüllü olduğunu açıklayan  hükümet kanadı ise bugün başlaması öngörülen 5. tur görüşmeler öncesi müzakere  heyetine takviyelerde bulunmuştu.
 
Devlet Başkanı Santos'la geçen cumartesi günü bir araya gelen heyet,  hafta başında Ekvador'a hareket etmiş fakat müzakereler başlayamamıştı.
 
Hükümet ile ELN, geçen yıl 4 Eylül'de, 1 Ekim'den Ocak 2018'e kadar  yürürlükte kalacak ateşkes ilan etmiş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi  (BMGK) ise ay başında aldığı kararla Katolik Kilisesi temsilcilerinin de  bulunduğu mekanizmaya dahil olmuştu.
 
İki tarafın silahlı çatışmanın siviller üzerindeki etkisinin  azaltılması için çaba gösterilmesi konusunda mutabık kaldığı anlaşmaya göre ELN,  adam kaçırma ile altyapı, enerji nakil ve petrol boru hatlarına saldırının  engellenmesi, hükümet ise toplum liderlerine suikastların önlenmesi için daha  fazla çaba gösterme sözü vermişti.
 
50 yılda 260 bin can kaybı
 
ELN, Kolombiya hükümetinin anlaşmaya vardığı son isyancı grup olma  özelliğini taşıyor.
 
Kolombiya hükümeti ve örgüt, 24 Temmuz 2017'de Ekvador'un başkenti  Quito'da üçüncü tur görüşmelere başlamıştı. Tarafların 7 Şubat-6 Nisan ve 16  Mayıs-30 Haziran'da yaptıkları ilk iki görüşmeden, birlikte belirleyecekleri  pilot bölgede mayın temizliği yapma kararı çıkmıştı.
 
Kolombiya yönetimi ve yaklaşık bin 500 militana sahip ELN arasındaki  görüşmeler Ekvador, Şili, Küba, Venezuela, Norveç ile Brezilya'nın gözlemciliği  ve garantörlüğünde yürütülüyordu.
 
Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım  yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve  6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.
 
 

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ELN Kolombiya ateşkes
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