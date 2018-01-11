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Ateşkes bitti! ELN saldırdı!

AA |  11 Ocak 2018 Perşembe - 9:45 | Son Güncelleme : 11 01 2018 - 9:45

Kolombiya'da ELN'nin Arauca yönetim bölgesi kırsalındaki saldırısında bir asker yaşamını yitirdi.


Kolombiya'nın Arauca yönetim bölgesinde Ulusal Kurtuluş  Ordusunun (ELN) saldırısında bir asker hayatını kaybetti. 
 
Yerel basındaki haberlere göre, ELN'nin Arauca ile Arauquita kentleri  arasındaki yolda devriye görevi yürüten güvenlik güçlerine yönelik saldırısında  başından vurulan asker öldü.
 
ELN'nin varlık gösterdiği bölgelerden olan Arauca kırsalında dün de  bir saldırı yaşanmış ve iki asker yaralanmıştı.
 
Hükümet ile ELN arasındaki görüşmeler ve ateşkes bitti
 
ELN, 102 gün süren çift taraflı ateşkesin dün bitmesinin ardından  ülkenin bazı bölgelerinde saldırılar gerçekleştirmiş aynı zamanda Casanare  yönetim bölgesinde petrol boru hattını hedef almıştı.
 
Devlet Başkanı Juan Manuel Santos bu gelişmeler üzerine örgütle  yürütülen barış görüşmelerinin beşinci turu için Ekvador'da bulunan müzakere  heyetine ülkeye dönmesi talimatı vermişti.
 
Kolombiya'da ateşkesin sona ermesinden kısa süre önce ELN'nin  başmüzakerecisi ve lideri Pablo Beltran basına yaptığı açıklamada "Umarım sükunet  devam eder." ifadesini kullanmıştı.
 
Beltran, örgüte olası saldırılara karşı hazırlıklı olmaları talimatını  verdiğini belirtmişti.
 
Ateşkesin uzatılması yönünde iyimser ve gönüllü olduğunu açıklayan  hükümet kanadı ise bugün başlaması öngörülen 5. tur görüşmeler öncesi müzakere  heyetine takviyelerde bulunmuştu.
 
Devlet Başkanı Santos'la geçen cumartesi günü bir araya gelen heyet,  hafta başında Ekvador'a hareket etmiş fakat müzakereler başlayamamıştı.
 
Hükümet ile ELN, geçen yıl 4 Eylül'de, 1 Ekim'den Ocak 2018'e kadar  yürürlükte kalacak ateşkes ilan etmiş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi  (BMGK) ise ay başında aldığı kararla Katolik Kilisesi temsilcilerinin de  bulunduğu mekanizmaya dahil olmuştu.
 
İki tarafın silahlı çatışmanın siviller üzerindeki etkisinin  azaltılması için çaba gösterilmesi konusunda mutabık kaldığı anlaşmaya göre ELN,  adam kaçırma ile altyapı, enerji nakil ve petrol boru hatlarına saldırının  engellenmesi, hükümet ise toplum liderlerine suikastların önlenmesi için daha  fazla çaba gösterme sözü vermişti.
 
ELN, Kolombiya hükümetinin anlaşmaya vardığı son isyancı grup olma  özelliğini taşıyor.
 
Kolombiya hükümeti ve örgüt, 24 Temmuz 2017'de Ekvador'un başkenti  Quito'da üçüncü tur görüşmelere başlamıştı. Tarafların 7 Şubat-6 Nisan ve 16  Mayıs-30 Haziran'da yaptıkları ilk iki görüşmeden, birlikte belirleyecekleri  pilot bölgede mayın temizliği yapma kararı çıkmıştı.
 
Kolombiya yönetimi ve yaklaşık bin 500 militana sahip ELN arasındaki  görüşmeler Ekvador, Şili, Küba, Venezuela, Norveç ile Brezilya'nın gözlemciliği  ve garantörlüğünde yürütülüyordu.
 
Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım  yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve  6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.
 
  

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