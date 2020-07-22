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Ateş ve Yasemin'e düğün yapılıyor!

22 Temmuz 2020 Çarşamba - 13:23 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 13:25

Kanal D'nin sevilen dizisi Çatı Katı Aşk'ın 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.


Ateş, halasına Yasemin'in sahte ailesini tanıştırdığı sırada eve Yılmaz Ailesi gelir. Yakalanmamak için onları apar topar evden çıkartmayı başarırlar. Şüphelenen Yılmaz Ailesi, Ateş ve Yasemin'i sorguya çekerler. Özellikle düğün konusu dikkatlerini çeker. Neden düğün yapmadıklarını sorduklarında Yasemin imkanlarının olmadığını söyleyerek durumdan kurtulduğunu düşünür; fakat olaylar, bu noktadan sonra değişmeye başlar. Ayşen'in annesi Perihan durumlarına üzülerek bir fikir ortaya atar. Saadet Hanımın da desteklediği bu fikir Ateş ve Yasemin'in düğünleridir. Bu kararı duyan -başta Ayşen olmak üzere- Ateş ve Yasemin büyük şok yaşarlar.
 
Çatı Katı Aşk yeni bölümüyle 23 Temmuz Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

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