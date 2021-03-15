Ateş ve İpek'i karşı karşıya getiren vaka!

Ateş, iki kere düşük yapmış hamile hastasına durumu anlatmaktadır. Acilen karnındaki bebeği alınmazsa kadın ölecektir. Kadın ise, Ateş'in söylediklerini dinlemez ve çocuğu doğurmaya kararlı olduğunu söyler. Hamile kadın, İpek'i duygusal bir yönden yakalayarak kendisi gibi düşünmesini sağlar. İpek de, kadına zarar vermeden çocuğu kurtaracağını düşündüğü bir hamle yapar. Bu hamlesi, bir anda işleri olumsuz yönde hızlandırır. Kadın, kötüleşmeye başlar. Bu durum Ateş ile İpek'in arasında büyük bir tartışma yaşanmasına neden olur.