Ateş ve Ayşen ayrılığa katlanamıyor!

Ateş yalıya yerleştikten sonra Ayşen onun yokluğunu yaşamaktadır; keza, Ateş de... Ayşen, Ateş'in kendisine bıraktığı notu okuduktan sonra ona mesaj çekmeye karar verir. Tam mesajı yazdığı sırada onu düşünen Ateş aramaktadır. Ayşen mutlu olur. İki aşık arasında duygusal bir konuşma geçer.