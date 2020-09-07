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Ateş ve Ayşen ayrılığa katlanamıyor!

07 Eylül 2020 Pazartesi - 11:51 | Son Güncelleme : 07 09 2020 - 11:51

Çatı Katı Aşk 9. Bölümde Ateş ve Ayşen, ayrı geçirdikleri ilk gecede duygusal anlar yaşıyorlar.


Ateş yalıya yerleştikten sonra Ayşen onun yokluğunu yaşamaktadır; keza, Ateş de... Ayşen, Ateş'in kendisine bıraktığı notu okuduktan sonra ona mesaj çekmeye karar verir. Tam mesajı yazdığı sırada onu düşünen Ateş aramaktadır. Ayşen mutlu olur. İki aşık arasında duygusal bir konuşma geçer.
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Çatı Katı Aşk Ateş Ayşen
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