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Ateş ve Ayşen arasındaki kıvılcım artıyor!

13 Temmuz 2020 Pazartesi - 16:33 | Son Güncelleme : 13 07 2020 - 16:33

Çatı Katı Aşk dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı.


Ateş ve Yasemin'in çatı katına taşınmasının sonrasında Ayşen durumu anlamaya çalışıyor. Bu karmaşık mesele ikili arasındaki enerjinin artmasına sebep oluyor. İçlerindeki duyguları bastıramayan Ateş ve Ayşen duygularını anlamlandırmaya çalışıyor. Yasemin ve Demir ise  kendilerini tatlı sert atışmaların içinde buluyor!
 
Çatı Katı Aşk yeni bölümüyle 16 Temmuz Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

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