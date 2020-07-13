Ateş ve Yasemin'in çatı katına taşınmasının sonrasında Ayşen durumu anlamaya çalışıyor. Bu karmaşık mesele ikili arasındaki enerjinin artmasına sebep oluyor. İçlerindeki duyguları bastıramayan Ateş ve Ayşen duygularını anlamlandırmaya çalışıyor. Yasemin ve Demir ise kendilerini tatlı sert atışmaların içinde buluyor!
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- Ateş ve Ayşen arasındaki kıvılcım artıyor!
Ateş ve Ayşen arasındaki kıvılcım artıyor!
13 Temmuz 2020 Pazartesi - 16:33 | Son Güncelleme : 13 07 2020 - 16:33
Çatı Katı Aşk dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı.
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