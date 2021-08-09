Ateş, titreme ve pelvik ağrısı vajinit belirtisi olabilir!

Akıntı, kaşıntı ve ağrı ile kendini gösteren vajinit, polyester iç çamaşırı kullanımı, denize ve havuza girmek, vajina içini yıkamak, vajina florasını bozacak hijyen ürünlerinin kullanımı, kontrolsüz diyabet gibi birçok farklı nedenle ortaya çıkabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatih Adanacıoğlu, vajinitin nedenlerini anlatıyor.

Günümüzde gerek sosyo-ekonomik etmenler gerekse artan antibiyotik kullanımının artmasına bağlı olarak kadınlarda vajinit görülme sıklığı gün geçtikçe artıyor. Birçok kadın vajinit nedeniyle sorunlar yaşıyor. Akıntı, kaşıntı ve ağrı ya neden olabilen vajina iltihabı olarak tanımlanan vajinit, genellikle normal vajinal flora dengesindeki bir değişiklik veya bir enfeksiyon nedeniyle ortaya çıkıyor. Ancak menopozdan sonra azalan östrojen seviyeleri ve bazı cilt bozuklukları da vajinite neden olabiliyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatih Adanacıoğlu, hamilelik , doğum kontrol hapları veya menopoz gibi hormonal değişiklikler olması, birden fazla partner, cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon kapmak, polyester gibi genital bölgenin terleme ve nemli kalmasına neden olacak iç çamaşırı kullanımı, denize ve havuza girmek, vajina içini yıkamak, sık adet olmak, vajina florasını bozacak hijyen ürünlerinin kullanımı, kontrolsüz diyabet, insülin direnci ve sağlıksız prezervatif kullanımı gibi nedenlerin vajinit geliştirme riskini artırdığını belirtiyor.

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT!

Op. Dr. Adanacıoğlu, vajinada renk, koku veya akıntı miktarındaki değişiklik, kaşıntı veya tahriş, ağrılı idrara çıkma, hafif vajinal kanama veya lekelenme ile ilişki sırasında ağrının vajinitin belirtileri olduğunu söylüyor.

Vajinal akıntının özelliklerinin vajinitin türünü gösterebileceğini belirten Op. Dr. Adanacıoğlu, sizde hangi enfeksiyonun olduğunu anlamanın yolunu şöyle anlatıyor:

“Bakteriyel vajinozta grimsi beyaz, kötü kokulu bir akıntı gelişebilir. Genellikle balık kokusu olarak tanımlanan koku, cinsel ilişkiden sonra daha belirgin olabilir. Mantar enfeksiyonunun ana belirtisi kaşıntıdır, ancak süzme peynire benzeyen beyaz, kalın bir akıntı da görülebilir. Ayrıca mantar deri döküntülerine de neden olabilir. Cinsel yolla bulaşan Trichomoniasis adı verilen enfeksiyona ise yeşilimsi sarı, bazen köpüklü akıntıya neden olabilir. Aynı zamanda kadınların cinsel yolla bulaşan diğer enfeksiyonlara yakalanma riskini de artırır. Enfeksiyöz olmayan vajinit ise tahrişle kendini belli eder. Vajinal spreyler, duşlar, parfümlü sabunlar, kokulu deterjanlar ve sperm öldürücü ürünler alerjik reaksiyona neden olabilir, vajinadaki kağıt mendil veya unutulmuş tamponlar gibi yabancı cisimler de vajinal dokuları tahriş edebilir. Atrofik vajinit (Menopoza bağlı genitoüriner sendromu) ise vajinal tahriş, yanma ve kuruluk vajinite neden olur.”

ATEŞ, TİTREME VE AĞRI VARSA MUTLAKA DOKTORA BAŞVURUN

Op. Dr. Fatih Adanacıoğlu, kişide hoş olmayan bir vajinal koku, akıntı veya kaşıntı varsa, ateş, titreme veya pelvik ağrısı görülüyorsa mutlaka doktora başvurmak gerektiğini söylüyor. Kişinin birden fazla cinsel partneri bulunuyorsa veya yakın zamanda yeni bir partneri olduysa cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon kapmış olabileceğini hatırlatan Op. Dr. Adanacıoğlu, bazı cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların mantar enfeksiyonu veya bakteriyel vajinozuza benzer belirti ve semptomlara sahip olduğunun altını çiziyor.