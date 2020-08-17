Ateş'ten aşk itirafı!

Ayşen, Ateş'in kendisini öpmesinin şokunu yaşamaya devam ediyor. Ona bağlanmamak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır. Kendisi de Ateş'e olan duygularının farkındadır; ama, güvenemediği Ateş'ten uzak durmaya da kararlıdır. Ateş ise Ayşen'e, öpmesinin nedenini kendisine olan aşk ı olduğunu söylüyor. Peşinden bir dakika ayrılmayan Ateş, aşkını Ayşen'e ispatlamaya çalışıyor.

Yasemin-Demir cephesinde ise, durumlar biraz karışık. Demir'in etrafında dört dönen Sevda, Yasemin'i yıldırmayı başarıyor. Yasemin, Demir için savaşamayacağını anlayınca gitmeye karar veriyor. Onu Demir'in "Gitme" demesi umudunu tekrar yeşertiyor.