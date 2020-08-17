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Ateş'ten aşk itirafı!

17 Ağustos 2020 Pazartesi - 11:46 | Son Güncelleme : 17 08 2020 - 11:46

Çatı Katı Aşk 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Ateş, Ayşen'e aşkını ilan ediyor


Ayşen, Ateş'in kendisini öpmesinin şokunu yaşamaya devam ediyor. Ona bağlanmamak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır. Kendisi de Ateş'e olan duygularının farkındadır; ama, güvenemediği Ateş'ten uzak durmaya da kararlıdır. Ateş ise Ayşen'e, öpmesinin nedenini kendisine olan aşkı olduğunu söylüyor. Peşinden bir dakika ayrılmayan Ateş, aşkını Ayşen'e ispatlamaya çalışıyor.
 
Yasemin-Demir cephesinde ise, durumlar biraz karışık. Demir'in etrafında dört dönen Sevda, Yasemin'i yıldırmayı başarıyor. Yasemin, Demir için savaşamayacağını anlayınca gitmeye karar veriyor. Onu Demir'in "Gitme" demesi umudunu tekrar yeşertiyor.

 
Çatı Katı Aşk yeni bölümüyle 12 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!

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