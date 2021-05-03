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Ateş, tek başına tanı koymaya karar veriyor!
Ateş, tek başına tanı koymaya karar veriyor!
03 Mayıs 2021 Pazartesi - 10:56
| Son Güncelleme : 03 05 2021 - 10:56
Kanal D'nin salı akşamları ekrana gelen dizisi Hekimoğlu'nun 48. bölüm fragmanı yayında!
SONRA OKU
Ateş, hastaya tek başına tanı koyacağına karar verir. İpek ise Ateş'in bu kararına karşı koyar. Peki Ateş, doğru tanıyı koyabilecek mi?
Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da
Kanal D
'de!
ETİKETLER
kanal d
salı akşamı
hekimoğlu
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