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Ateş, tek başına tanı koymaya karar veriyor!

03 Mayıs 2021 Pazartesi - 10:56 | Son Güncelleme : 03 05 2021 - 10:56

Kanal D'nin salı akşamları ekrana gelen dizisi Hekimoğlu'nun 48. bölüm fragmanı yayında!


Ateş, hastaya tek başına tanı koyacağına karar verir. İpek ise Ateş'in bu kararına karşı koyar. Peki Ateş, doğru tanıyı koyabilecek mi?
 

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

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