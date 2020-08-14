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Ateş, Ömer'in foyasını ortaya çıkardı!

14 Ağustos 2020 Cuma - 11:59 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 12:01

Çatı Katı Aşk 6. bölümde Ateş, şüphelendiği Ömer'i araştırarak gerçek yüzünü gördü!


Ateş, Ömer'in telefonda konuşmalarına şahit olur. Ömer, konuştuğu kişiye sahte bir evlilik yapacağından bahseder. Amacı ise, babasının şirketinin başına geömek istemesidir. Babası ona evliliği şart koşmuştur. Ateş duyduklarına inanamaz ve Ömer'i araştırmaya başlar. Araştırma sonucunda Ömer'in İstanbul'da bir sevgilisinin olduğunu öğrenir. Ayşen'e anlatmaya çalışsa da Ayşen ona inanmaz. Ateş bu sefer Ömer'in karşısına dikilir. İkilinin kavgasını ise, Yasemin zor engeller.
 
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