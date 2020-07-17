Ateş faka basıyor, mahalle karışıyor!

Ateş ve Ayşen konuşurken ortaya çıkan Ateş'in eski sevgili ve Gülriz olayların karışmasına sebep olur. Yasemin ile yaptığı evliliği öğrenilince Ateş oldukça zor bir durumun içinde kalır. Gülriz, Ateş'in yaptığı öğrenince sinir krizi geçirir. Ateş'in ise davasından dönmeye niyeti yoktur. Evliliğini açıklar. Yasemin ise içinde bulunduğu duruma kendini uydurmak ile meşguldür.
Yılmaz ailesi ise şaşkınlık içindedir. Celal karşılaştığı bu karmaşık olaya sinirlenir. Yasemin ve Ateş'e çatı katını acilen boşaltması gerektiğini söyler. Yasemin müdahalede gecikmez. Durumu bildiğini, Ateş'e takıntılı bir kadın olduğunu söyler. Aşklarının zorluğundan bahsedince herkes yelkenleri suya indirir.
Çatı Katı Aşk 2. Bölümde Ateş, Ayşen'e kendini kanıtlamaya çalışıyor!
Ayşen Ateş'i Yasemin'den kıskanmaya başlıyor!
Olanlardan sonra uyanan Yasemin Ateş'in yüzündeki kızarıklıktan tahmin yürütür. Ayşen'in yanına gittiğini anlayınca Ateş'i uyarmaktan geri kalmaz. Ancak Ateş, Yasemin'e kendince ağzının payını vermiştir. Ayşen ise Ateş gerçeği söylese de ona inanmamakta ısrarcıdır. Yavaş yavaş kendini bir kıskançlık girdabının içinde bulur. Yasemin ve Ateş'i her gördüğünde duygularının esiri olur.
Ateş, Gülriz'le yemeğe çıkar. Halası oldukça şaşkındır. Ateş'e ona nasıl haber vermediğini sorar. Ateş ise yalanlarına kılıf uydurmakla meşguldür