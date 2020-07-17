Ateş faka basıyor, mahalle karışıyor!

Ateş ve Ayşen konuşurken ortaya çıkan Ateş'in eski sevgili ve Gülriz olayların karışmasına sebep olur. Yasemin ile yaptığı evliliği öğrenilince Ateş oldukça zor bir durumun içinde kalır. Gülriz, Ateş'in yaptığı öğrenince sinir krizi geçirir. Ateş'in ise davasından dönmeye niyeti yoktur. Evliliğini açıklar. Yasemin ise içinde bulunduğu duruma kendini uydurmak ile meşguldür.

Yılmaz ailesi ise şaşkınlık içindedir. Celal karşılaştığı bu karmaşık olaya sinirlenir. Yasemin ve Ateş'e çatı katını acilen boşaltması gerektiğini söyler. Yasemin müdahalede gecikmez. Durumu bildiğini, Ateş'e takıntılı bir kadın olduğunu söyler. Aşk larının zorluğundan bahsedince herkes yelkenleri suya indirir.

Çatı Katı Aşk 2. Bölümde Ateş, Ayşen'e kendini kanıtlamaya çalışıyor!