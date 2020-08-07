Çatı Katı Aşk 5. Bölümde Ateş, damat adayı Ömer'e türlü numaralar yaparak Ayşen'in gözünden düşürmeye çalışıyor. Ateş, Ayşen'e görücü gelme durumundan dolayı çok telaşlıdır. Ne yapıp edip bu olayı manipule etmelidir. Hemen çalışmalarına başlar. Önce Ayşen'i, Ömer'in karşısında küçük düşürmeye çalışır. İşe yaramadığını görünce Ömer'in üzerine çorba döker. Onu çatı katına çıkartarak pantolonunu temizletir ve eline aldığı pantolonu ütü ile yakar. Sonra onu don paça mutfağa göndermeyi başarır. Ayşen'i de bir numara ile mutfağa gönderince istediğine ulaşır. Ayşen, mutfakta Ömer'i donla görünce çığlığı basar. Salondaki herkes Ömer'in düştüğü durumu ayıplar. Ömer ise, Ateş'in oyununa geldiğini anlar. Bu oyunu anlayan diğer kişi ise, Ayşen'dir...Çatı Katı Aşk yeni bölümleriyle her perşembe saat 20.00'da Kanal D'de!
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- Ateş, damat adayını fena kafaladı!
Ateş, damat adayını fena kafaladı!
07 Ağustos 2020 Cuma - 17:47 | Son Güncelleme : 07 08 2020 - 17:47
Çatı Katı Aşk 5. Bölümde Ateş, damat adayı Ömer'e türlü numaralar yaparak Ayşen'in gözünden düşürmeye çalışıyor!
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