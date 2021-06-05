Ateş Çemberi Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta? Ateş Çemberi Güneş Tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi?

Ay ve Güneş'in neden olduğu gökyüzü olayı 'Ateş Çemberi' Güneş tutulması heyecanı başladı. Gökbilimciler ve gök olaylarını merak edenler bu gökyüzü olayı hakkında yaptıkları araştırmaları hızlandırdı. Ateş Çemberi Güneş Tutulması saat kaçta, ne zaman? Ateş Çemberi Güneş Tutulması Türkiye’den canlı izlenebilecek mi, saat kaçta bitiyor?

Ateş Çemberi Güneş Tutulması için geri sayım başladı. 2021'in en önemli gökyüzü olaylarından biri olan Ateş Çemberi Güneş Tutulması'nın gerçekleşeceği tarih belli oldu. Tutulma sırasında gezegenimizin tek uydusu konumundaki Ay, Güneş'in önüne geçerek tüm kenarları kapatacak. Bu olay nedeniyle bu tutulmaya 'Ateş Çemberi' adı veriliyor. Peki, Ateş Çemberi Güneş Tutulması saat kaçta, ne zaman? Ateş Çemberi Güneş Tutulması Türkiye’den canlı izlenebilecek mi, saat kaçta bitiyor?

ATEŞ ÇEMBERİ GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BELLİ Mİ?

Gökbilimciler 2021'in en önemli gökyüzü olayının 10 Haziran'da yaşanacağını duyurdu. Bilim insanlarına göre, söz konusu tutulma bir noktada maksimum 3 dakika 51 saniye sürecek. Yeryüzünün farklı noktalarında ise Ateş Çemberi Güneş Tutulması'nın etkisi yaklaşık 1 saat 40 dakika sürecek.

ATEŞ ÇEMBERİ GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Kuzey Yarımküre'de etkili olacak tutulma Kanada'da başlayacak ve Sibirya'da sona erecek. Ateş Çemberi Güneş Tutulması, Türkiye'den ise izlenemeyecek.

'ATEŞ ÇEMBERİ' GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUŞUYOR?

Yılda bir kez meydana gelen tutulma Ay’ın Dünya’dan en uzak yörüngesinde olduğu zaman gerçekleşiyor.