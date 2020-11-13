ATBD Council’den Kıbrıs çıkarması

KKTC’de 150 üyesi bulunan kuruluştan geniş bir heyet, Kıbrıs iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmek ve ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüşmelerde bulunmak üzere bugün Ada’ya gitti. Girne Amerikan Üniversitesi’nde Merkez ve Başkanlığını Serhat Akpınar’ın yürüttüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şubesi yönetim kurulu toplantısını da yapacak olan heyette, Hasan Kökten, Alp Delimollaoğlu, Cenk Coşkun, Ege Delimollaoğlu, Selman Kadir Özkan, Zafer Kaplan ve Devrim Aka gibi iş dünyasının önemli isimleri yer alıyor. Heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın Maraş’ta gerçekleştirilecek pikniğe de katılacak.
“DESTEK VERMEYE HAZIRIZ”
ATBD Council Onursal Başkanı Uğur Terzioğlu, Ada’da Amerikan orijinli açılan ilk sivil toplum kuruluşunun ATBD Council’ün KKTC Şubesi olduğunu belirtti. Kıbrıs’ın kendileri açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Terzioğlu, Yavru Vatan’ın ekonomik kalkınması için her konuda destek vermeye hazır olduklarının altını çizdi. Geçen ay yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ersin Tatar’ı desteklediklerini de belirten Terzioğlu, Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye’nin yanı sıra Amerikalı ve İngiliz firmaların da KKTC’de yatırım yapmaya istekli olacaklarına inandıklarını vurguladı. Bu konuda şimdiden bazı sinyaller aldıklarını dile getiren Terzioğlu, kısa süre sonra bu yönde bazı somut adımların atılmasını beklediklerini vurguladı. KKTC yönetiminin Amerika ve İngiltere’yle yakın ilişki kurmaları konusunda Konsey olarak katkıda bulunduklarını ifade eden Terzioğlu, “Bu çalışmalarda bizimle birlikte büyük çaba gösteren Başkan Yardımcımız Devrim Aka ve Milletvekilimiz Sayın Oğuzhan Hatipoğlu’na şükranlarımı sunarım” dedi.