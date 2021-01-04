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5 yeni böcek türü keşfedildi!

AA |  04 Ocak 2021 Pazartesi - 17:41 | Son Güncelleme : 04 01 2021 - 17:43

Atatürk Üniversitesi akademisyenleri ile Rusya ve İngiltere'den görevli bilim insanlarının ortak çalışma ve araştırmaları sonucunda keşfedilen 5 yeni böcek türü, isimlendirilerek literatüre kazandırıldı.


Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre,  üniversitenin Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli  araştırmacılar, Rusya ve İngiltere'de görev yapan bilim insanları ile iş birliği  içinde gerçekleştirdikleri ortak çalışmalar neticesinde 5 yeni böcek türü  keşfetti.
 
Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri  doğrultusunda biyoçeşitliliği korumak üzere yürütülen çalışmalarda, Coleoptera  (Insecta) takımının Curculionidae familyasına ait keşfedilen ve etimolojik olarak  isimlendirilen böceklerden "asproparthenis omeri" Aras Vadisi'nde, "thamiocolus  amzai" Amanos Dağları'nda, "themiocolus dieckmanni" Toroslar'da, "Larinus  mumbaicus" ve "Larinus nilgiricus (Nilgri Vadisi)" Hindistan'da tespit edildi.
 
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yeni Nesil  Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında kurulan ve bugüne kadar birçok  önemli çalışmayı hayata geçiren Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin,  dünya literatürüne kazandırdığı 5 yeni böcek türü vesilesiyle alanında öncü  merkezlerden biri haline geldiğini belirtti.
 
Türkiye'den tanımlanmış türlere ait tip materyallerin Atatürk  Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi'nde muhafaza edildiğini aktaran Çomaklı,  "Kurduğumuz merkez sayesinde hem ülkemizde hem de ülke dışında geniş çalışma  alanına sahip olduk. Son teknolojiyle donatılan merkezimizde, alanında uzman  akademisyenlerimiz ile biyoçeşitlilik konusunda ülkemize yeni kazanımlar  sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda keşfettikleri yeni türler vesilesiyle  üniversitemizin isminin bilim dünyasında duyurulmasına katkı sunan araştırma  merkezi çalışanlarını tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
 
Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent  Gültekin de şunları kaydetti:
 
"Türlerin keşfi, taksonomik teşhis, tanımlama ve isimlendirme  işlemlerini gerçekleştiren taksonomi bilimine gereken önceliğin verilmesi ve  biyoçeşitlilik konusunun öncelikli araştırma alanları içine dahil edilmesi,  ülkemiz biyoçeşitliliğinin korunması adına oldukça önem arz etmektedir. Bu yönde  atılmış en önemli adımlardan biri Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulan  Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi. Böylesine önemli hizmeti üniversiteye kazandıran ve  biyoçeşitlilik unsurlarının araştırılmasına katkı sağlayan Rektörümüz Ömer  Çomaklı'ya teşekkür ediyor, biyoçeşitliliği koruma ve geliştirme adına  gerçekleştirilen keşiflerin bilim camiasına hayırlı olmasını diliyorum."
 

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Atatürk Üniversitesi böcek 5 yeni böcek türü
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