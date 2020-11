Atatürk'ün sevdiği yemekler! Atatürk en çok hangi yemekleri severdi?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümünde Atamızın hayatı, yaptıkları, söyledikleri ve bize kattıkları hep aklımızda. Her yönüyle Atamızı tanımak ve gelecek nesillere aktarmak için programlar, söyleşiler gerçekleştiriliyor. Masterchef programında da bu özel güne özel anma gerçekleştirilecek. Masterchef yarışmacıları bugün yemeklerini Atamız için hazırlayacak. Atatürk'ün en sevdiği yemeklerden oluşan bir menü hazırlayacak olan yarışmacılar, bu özel günde Atamızı yad edecek. Peki, Atatürk'ün en çok hangi yemekleri severdi? İşte Atatürk'ün sevdiği yemekler...

Bugün askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını yazdıran ve bir milletin uyanışına öncülük eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümü. 57 yıllık yaşamında milletinin ve vatanının bağımsızlığı için girdiği her mücadeleyi askeri ve siyasi dehasıyla zaferle taçlandırdı. Yaşamı, bu ülkenin her nesline örnek oldu ve olmayada devam edecek. Her yönüyle Atamızı tanımak ve gelecek nesillere aktarmak için programlar, söyleşiler gerçekleştiriliyor. Bu özel gün için yapılan en anlamlı programlardan biri de Masterchef'ten geldi. Masterchef yarışmacıları Atatürk'ün ölüm yıldönümünde ona özel yemekler hazırlayacak. Yarışmacılar 'Sonsuza kadar rezerve' olarak adlandırdıkları masada Atatürk'ün en sevdiği yemekleri servis edecek. Peki, Atatürk'ün en çok hangi yemekleri severdi? İşte Atatürk'ün sevdiği yemekler...

ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ YEMEKLER

Atatürk’ün yemek alışkanlıkları üzerine yazılmış ne yazık ki çok fazla kaynak yok. Ancak Prof. Dr. Mahmut Tezcan’ın 2000 yılında düzenlenen I. Uluslararası Atatürk ve Türk Halk Kültürü Sempozyumu’nda sunulan “Atatürk’ün Beslenme Alışkanlığı, Yediği ve Sevdiği Yemekler” başlıklı bildirisine göre, Ulu Öner sağlık beslenmeye dikkat ederdi, bu nedenle daha çok sebze yemeklerini tüketirdi. Tezcan, Atatürk'ün Beslenme Alışkanlığı (Yediği Ve Sevdiği Yemekler) hakkında bu bilgileri veriyor;

"Atatürk, boğazına düşkün, çok yiyen bir insan değildi. Kendisi bir konuşmasında ziyafetlerde çok yemek yenmesini tasarrufa aykırı bulduğunu ve sağlığa zararlı olduğunu söylemiştir."

ATATÜRK'ÜN SABAH KAHVALTISI

Sabah kahvaltısında; çay, kahve içiyor, fazla bir şey yemiyordu. Soğuk ayranla, bir dilim ekmek yerdi. Bazen bir kâse yoğurt yer, sonra sütlü kahve içerdi.

ÖĞLE YEMEĞİ

Öğle yemeği: Bir iki dilim ekmek yerdi. Etsiz kuru fasulye, pilav çok sevdiği yemekti. Kuru fasulyeye, “yağlı fasulye” derdi. Ayran ve limonata içiyordu. İki dilim ekmeği ayrana batırarak yiyordu. Yoğurt da ayrıca yiyordu. “Kuru fasulyeye okulda alıştım” demiştir. Kışla yemeği, askerî yemek sayılmıştır kuru fasulye. İkindi üzeri ekmeksiz bir bardak ayran içerdi. Sofradan genellikle doymuş olarak değil, aç kalkarmış.

AKŞAM YEMEĞİ

Akşam yemeği: Akşam yemeğinin ayrı bir önemi var. Konuklarıyla birlikte yiyordu. Devlet görevi akşam yemeklerinde devam ediyordu.

ETLİ TAZE BAMYA VE KARNIYARIK

Omlet seviyormuş, özellikle gece geç saatlerde acıkınca peynirli omlet yermiş. Sahanda yumurta da severmiş. Etli taze bamya de sevdiği yemeklerden. Karnıyarık da severmiş. Onu pilav karıştırarak yermiş.

HAŞLANMIŞ KUŞKONMAZ SEVERDİ

Haşlanmış kuşkonmaz da sevdiği bir yemek. Enginarı hiç yememiş. İstediği halde hiç yiyememiş. Hastayken enginar yemek istemiş. Hatay 'dan ısmarlamışlar. Fakat kendisi komaya girmiş ve yiyememiş.

GÜNDE 10-15 FİNCAN KAHVE İÇERDİ

Arasıra fava denilen zeytinyağlı, limonlu bakla ezmesinden istediği olurdu. Tatlılarla arası pek iyi değilmiş. Ama gül reçeli severmiş. Kahveyi orta şekerli içermiş. 10-15 fincan içermiş. Meyvalardan kavun seviyormuş. Kavrulmuş, tuzlu leblebi, fıstık da sevdiği yiyeceklerden. Soğan, sarımsak, pastırma gibi kokulu yiyecekleri sevmiyormuş.

ANNESİNİN ISPANAKLI BÖREĞİ

Çocukluğunda annesinin yaptığı Selanik'in ıspanaklı böreğini çok severmiş.

Seyahatlerinde gittiği yerlerde kendisine ikram edilen yörenin yemeklerini zevkle yermiş. Ama bunlar O'nun sürekli yediği yiyecekler değildi.

Kırşehir'de çorba, hindili pirinç pilavı, su böreği, karışık turşu ve meyva ikramları ile karşılaşmıştır. Kırşehir 'in su böreğini çok beğenmiş.

Kaman'da sahanda yumurta, yoğurt, balbaşı, pekmez ve meyva yemiş. Kızarmış tavuk, bulgur pilavı da orada ikram edilen yemekler arasındadır. Kaman'da ikram edilen yoğurt ve pekmez karışımı bir tatlı olan balbaşı pekmez dürüm ya da sokum biçiminde yufka ekmekle yenir ki Atatürk bu yiyeceği de sevmiş.

Adana'da severek yediği yemekler şunlardı: Bamya dolması, patlıcan hünkâr beğendi, güveç, sini köftesi, domatesli pirinç pilavı, hanım göbeği tatlısı. Tarsus 'ta baklava yemiş ve ayran içmiş. Ayrıca çok miktarda marul yemiş.

Siroza yakalanıp halsiz düştüğü günlerde tatlı yemesi gerektiğinde Yanya tatlısı ve irmik helvası çok hoşuna gitmişti.