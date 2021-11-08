Atatürk’ün anısına 3 ayda hazırladı! Tam 539 parça

İstanbul'un birçok noktasındaki antikacı ve eskicilerden toplanan 539 parça, Çekyalı heykeltıraş Patrik Prosko tarafından bambaşka bir forma büründü. Atatürk’ün hayatını, değerlerini simgeleyen ve anamorfoz tekniği kullanılarak yapılan ilginç çalışma, 3 ayda tamamlandı. Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu, "Yabancı bir sanatçının Atatürk’ü araştırıp böyle bir eser ortaya koyması başlı başına gurur verici" diyor.

İlk olarak İzmir , ardından İtalya 'daki fuarda sergilenen 'Anamorfoz Atatürk' adlı eser, bu kez de Rahmi M. Koç Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Köstekli saatler, gramafon, kitaplar ve saban tekeri gibi İstanbul ’un birçok noktasındaki antikacı ve eskicilerden toplanan parçalar, Çekyalı heykeltıraş Patrik Prosko tarafından bambaşka bir esere dönüştürüldü. Patrik Prosko, "Normalde politikayla ilgili hiçbir iş yapmak istemem. Ancak Atatürk'ün Türkiye için yaptıkları, değerleri, vizyonu ve geriye bıraktığı mirası fikrimi değiştirdi. Okudukça, araştırdıkça politika üstü bir kişilik olduğunu anlayınca şevkle yaptım" açıklamasında bulundu.

'DÜNYADA SADECE 3-5 KİŞİ VAR'

Milliyet'ten Gülşah Karaman 'ın haberine göre Kökeni Yunanca olan anamorfoz kelimesi, 'yeniden form' vermek anlamına geliyor. Anamorfozun, belirli bir noktadan bakıldığında normal, başka bir noktadan bakıldığında ise çarpık ve bozuk halde görülen resim ve heykellerin yapılmasında kullanılan bir perspektif tekniği olduğunu söyleyen Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu, "Dünyada bu sanat anlayışını benimsemiş 3-5 kişi var ve Çekyalı heykeltıraş Patrik Prosko da onlardan biri" dedi.

ÜÇ BOYUTLU BİR HEYKEL FORMUNDA, 539 PARÇADAN HAZIRLANDI

'Anamorfoz Atatürk' eseri, 93 farklı temadan 539 parçayla hazırlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını ve değerlerini simgeleyen eserin yapımı yaklaşık 3 ay sürdü. Eserin tüm parçalarının İstanbul’un birçok noktasındaki antikacı ve eskicilerden toplanarak Prag’da hazırlandığını belirten Mine Sofuoğlu, "Üç boyutlu bir heykel gibi duruyor ancak doğru açıdan bakıldığında iki boyutlu bir resim gibi düzleşmiş bir yüzeyi görüyorsunuz. Atatürk’ün hayatını ve değerlerini simgeleyen parçaları bulmak, esere dönüşecek şekilde ve boyutta olmasını sağlamak, renkleri tutturmak çok önemli. Tabii bir de başka yere taşındığı zaman kurulumun kolay olması gerekiyor. Tüm bu açılardan bakıldığında oldukça zor bir sanatsal teknik" diye konuştu.

NUTUK'U OKUYUP ÇOK ETKİLENMİŞ

Patrik Prosko, bilime, sanata katkı sağlayan, tarihteki büyük kişilerin portrelerini yapan bir sanatçı. Bu yüzden sanatçının Atatürk'ün hayatını, dünyaya bakış açısını incelediğini ve çok etkilenip ardından Nutuk'u okuduğunu söyleyen Sofuoğlu, ilginç bir detayı da paylaştı. Prosko, Atatürk Müzesi'nin etkisinde kalıp, onun yaptıklarının siyaset üstü olduğunu ve mirasının korunması gerektiğini düşünerek eseri oluşturuyor. Sofuoğlu, sanatçının bu tutumunu "Yabancı bir sanatçının Atatürk’ü araştırıp, tüm detaylarıyla inceleyerek onu benimsemesi ve bir eser ortaya koyması başlı başına gurur verici" sözleriyle açıkladı.

Eser, tek tek incelendiğinde Atatürk'ü temsil eden pek çok parça göze çarpıyor. Atatürk’ün sanata olan ilgisini ortaya koyan detaylar ise oldukça fazla. Sanatçının birçok sanat eserinde olduğu gibi müthiş bir estetik bilgisine sahip olduğunu dile getiren Müge Sofuoğlu, "Diğer taraftan müthiş bir felsefesi, tarih bilgisi var. Çünkü bu eserde Atatürk’ü tüm yönleriyle incelemiş ve ortaya koymuş" vurgusunu yaptı.

FRANZ KAFKA, NİKOLA TESLA GİBİ İSİMLER DE YER ALIYOR

Çekyalı heykeltıraş Patrik Prosko, anamorfik yerleştirmelerden oluşan serisine 2015 yılında başlamış. 2018 yılından bu yana ise Franz Kafka, Antonin Dvorak, Bedrich Smetana, Tomas Bata, Jack Daniels, Nikola Tesla gibi tanınmış pek çok ismin portresini bu şekilde oluşturmuş. Ancak Prosko, şimdiye kadarki eserleri içerisinde Atatürk portresini, en iyi anamorfik eseri olarak tanımlıyor.

30 ARALIK'A KADAR RAHMİ M. KOÇ MÜZESİ'NDE SERGİLENECEK

Yabancı ziyaretçilerin de eseri büyük ilgiyle incelediğini söyleyen Müge Sofuoğlu, "Anamorfoz Atatürk eserinin de tıpkı müzemiz koleksiyonunda çok özel bir yere sahip olan Atatürk bölümümüz gibi kıymet göreceğine ve ziyaretçilerimiz için çok anlamlı bir sergileme olacağına yürekten inandık. İlk günden bu yana yoğun ilgi görüyor. Yabancı ziyaretçilerimizin de eseri ilgiyle incelediğini gözlemliyoruz. Atatürk’ün değerleri ve yaşamı hakkında bilgi sahibi oluyorlar ve bu da bizi çok mutlu ediyor" dedi.