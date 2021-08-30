Atatürk, neden Ege değil de 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!' dedi? İşte yanıtı...

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünyanın gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti. Peki, Atatürk neden Ege değil de 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!' dedi? Sosyolog-Gazeteci Dr. Hulki Cevizoğlu, az bilinen detayı CNN TÜRK canlı yayınında anlattı.
"ESKİDEN EGE DENİZİ'NE İÇ AKDENİZ DENİLİYORDU"
Dr. Hulki Cevizoğlu, şunları söyledi: Atatürk'ün 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!' sözü az bilinen, çok bilinen ama az irdelenen bir söz. Biz Yunan'ı nereden denize döktük? Bugün Ege dediğimiz İzmir'den. Ama Atatürk 'Ordular, ilk hedefiniz Ege'dir.' dememişti. Az bilinen gerçeklerden bir tanesi bu. 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!' diye emir veriyor Atatürk ama bizim ordular İzmir'den denize döküyor. Bu nasıl bir çelişki? Ege Denizi, Akdeniz diye araştırıyorsun, Atatürk'ün kendi kavramlarını kullandığını görüyoruz. Biz bugün artık Ege denizi diyoruz ama eskiden Ege Denizi'ne İç Akdeniz deniliyordu. Aşağıda bugün Akdeniz dediğimiz denizi de Ege Denizi'ni bir bütün olarak kabul ediyordu Atatürk. 'İlk hedefiniz Akdeniz'dir.' derken işte orayı kastediyordu.
MİLLİ MÜCADELENİN KISA TAKVİMİ
30 Ekim 1918: Mondros Mütarekesi imzalandı.
13 Kasım 1918: İtilaf devletleri donanması İstanbul Boğazı’na girdi.
15 Mayıs 1919: Yunan askeri; İngiliz Fransız ve Amerikan savaş gemilerinin korumasında İzmir’e çıktı.
19 Mayıs 1919: Atatürk Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattı.
22 Haziran 1919: Amasya Genelgesi yayımlandı.
4 Eylül 1919: Sivas Kongresi yapıldı.
12 Şubat 1920: Kahramanmaraş kurtuldu.
11 Nisan 1920: Şanlıurfa kurtuldu.
23 Nisan 1920: Meclis Ankara’da toplandı.
30 Ekim 1920: Kars kurtuldu.
3 Aralık 1920: Gümrü Antlaşmasıyla doğu sınırında güvenlik sağlandı.
13 Eylül 1921: Sakarya Zaferi ile Yunan Büyük Taarruzu püskürtüldü.
20 Ekim 1921: Fransa ile Ankara anlaşması imzalandı.
25 Aralık 1921: Gaziantep kurtuldu.
5 Ocak 1922: Adana kurtuldu.
30 Ağustos 1922: Büyük Zafer kazanıldı.
9 Eylül 1922: İzmir kurtuldu.
10 Eylül 1922: Bursa kurtuldu.
11 Ekim 1922: Mudanya Mütarekesi imzalandı.
1 Kasım 1922: Saltanat kaldırıldı.
24 Temmuz 1923: Lozan Antlaşması imzalandı.
2 Ekim 1923: İşgal güçleri İstanbul’dan ayrıldı.
29 Ekim 1923: Cumhuriyet ilan edildi.