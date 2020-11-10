Atatürk ne zaman, kaç yaşında öldü? Gazeteler Atatürk’ün cenazesini böyle gördü!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk’ün ölümünün üzerinden 82 yıl geçti. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusuna hizmet eden Atatürk; Çanakkale Cephesi'nde miralaylığa, Sina ve Filistin Cephesi'nde ise Yıldırım Orduları komutanlığına atandı. Savaşın sonunda Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilgisini takiben Kurtuluş Savaşı’na önderlik etti. Türk Kurtuluş Savaşı sürecinde Ankara Hükûmeti'ni kurdu, Türk Orduları Başkomutanı olarak Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki başarısından dolayı 19 Eylül 1921 tarihinde "Gazi" unvanını aldı ve mareşalliğe yükseldi. Savaşın ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ni Halk Fırkası adıyla kurdu ve ilk genel başkanı oldu. 29 Ekim 1923'te cumhuriyetin ilanının akabinde cumhurbaşkanı seçildi. 1938'deki ölümüne dek dört dönem bu görevi yürüterek Türkiye'de en uzun süre cumhurbaşkanlığı yapmış kişi oldu. Peki, Atatürk ne zaman öldü? Atatürk kaç yaşında öldü? İşte Gazetelerde Atatürk’ün cenazesi…

Atatürk’ün ebediyete uğurlanmasının 82.yıl dönümünde hakkında yapılan araştırmalar da arttı. Türk ulusunun saygı ve minnetle andığı Atatürk’ü Anma Günü vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken, Atatürk ne zaman, kaç yaşında öldüğü araştırılıyor. Gazetelerde Atatürk’ün cenazesi nasıl görüldü detayları merak ediliyor. Atatürk ne zaman, kaç yaşında öldü? Gazetelerde Atatürk’ün cenazesi…

ATATÜRK NE ZAMAN, KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlık sorunları 1937 yılından itibaren sıklaşmaya başladı. Ölüm yılı olan 1938'in ilk zamanlarında ise Mustafa Kemal Atatürk'e siroz hastalığı teşhisi konuldu. Türk doktorların yanı sıra Avrupa'da da alanında uzman doktorlar getirildi ve Mustafa Kemal Atatürk'e tedavi uygulanmaya başlandı. Hatta Mustafa Kemal Atatürk, 1 Kasım 1938 tarihinde, TBMM'nin açılışına hastalığı sebebiyle katılamadı. Uygulanan tedavilere ne yazık ki cevap veremeyen Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe günü sabahı saat 09:05'te İstanbul'un Beşiktaş ilçesi sınırlarında yer alan Dolmabahçe Sarayı'nda son nefesini vererek 57 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesi 21 Kasım 1938 günü Ankara'da düzenlenen görkemli bir tören eşliğinde geçici olarak Ankara Etnografya Müzesi'ne kaldırıldı.

ATATÜRK’ÜN CENAZESİ