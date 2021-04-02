Gazetevatan.com » Gündem » Atatürk Kültür Merkezi'nde geri sayım başladı! Yüzde 90'ı tamamlandı! Maliyeti belli oldu...
Atatürk Kültür Merkezi'nde geri sayım başladı! Yüzde 90'ı tamamlandı! Maliyeti belli oldu...
İstanbul Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) kaba inşaatının yüzde 90’ı tamamlandı. İnşaatın bitimine kısa bir süre kala Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM'de medya kuruluşlarının genel yayın müdürleri, genel müdürleri, temsilcileriyle bir araya geldi.
Program Bakan Ersoy’un sunumu ile başladı. Atatürk Kültür Merkezi’nin kaba inşaatının yüzde 90’nının bittiğini söyleyen Bakan Ersoy, “Mekanik inşaatının ise büyük bir kısmı tamamlandı.