Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu personel alıyor! İşte başvuru şartları!

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumunda istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacak. İlan Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu personel alımı şartları ne? İşte detaylar...

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu personel alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. İlana göre, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumunda istihdam edilmek üzere 15 personel alınacak. Başvurular 17-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınacak. Peki, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu personel alımı şartları...

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumunda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında Tashihçi, MütercimTercüman, Dizgi Operatörü, Büro Personeli, Programcı pozisyonları için toplam 15 sözleşmeli personel alınacak.

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilecek. Birden fazla pozisyona başvuran adayın başvuruları geçersiz sayılacak. Başvurular, sadece Kurumun, basvuru.ayk.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak. Postayla veya elden yapılan başvurular, eksik belgesi olan başvurular ve başvuru

tarihinden sonra yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Başvuruda, formun eksiksiz doldurulması ve “Başvuruda İstenen Belgelerin” eksiksiz sisteme yüklenmesi gerekiyor. Başvurular 17-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınacak. Son başvuru tarihi 21 Mayıs 2021 saat: 18:00 olarak belirlendi.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Mütercim-Tercüman, Büro Personeli (1), Büro Personeli (2), Programcı pozisyonlarına başvuracaklar için lisans düzeyinde 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2020 KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

c) Dizgi operatörü pozisyonuna başvuracaklar için ön lisans düzeyinde 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2020 KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

ç) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmüne uygun olmak.

d) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

a) Fotoğraflı başvuru formu (eksiksiz doldurulacak)

b) Başvurduğu pozisyona ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (pdf.)

c) Aranan niteliklerde yabancı dil şartı bulunan sözleşmeli personel pozisyonları için son beş yıl içinde alınmış YDS veya dengi yabancı dil sınav sonuç belgesi.

ç) T.C. kimlik kartı/Nüfus Cüzdanı fotokopisi

d) Aranan niteliklerde deneyim şartı bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuran adayların e- Devletten alacakları meslek kodlarını gösteren barkod ve doğrulama kodu bulunan SGK hizmet döküm belgesi veya çalışmış olduğu kurum veya kurumlardan alacağı çalışılan sürelerin ve yürütülen görevin açıkça belirtildiği yazı.

e) 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, (Lisans, ön lisans için) f) Programcı, Mütercim-Tercüman ile Tashihçi pozisyonuna başvuran adayların özgeçmiş belgesi.

g) Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir.)

ğ) Erkek adaylar için askerlik le ilişiğinin bulunmadığını gösteren askerlik durum belgesi. (e-Devlet üzerinden alınabilir.)