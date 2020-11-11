Atatürk Kent Ormanı’nda mangal yasak mı? İBB Atatürk Kent Ormanı nerede?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde Sarıyer'deki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını gerçekleştirdi. İmamoğlu, "Bu şehrin gerçekten kaybedilmiş yılları var, kaybedilmiş alanları var. Daha önce bu alanlar niçin İstanbulluların olamadı? Herkesin oturup düşünmesi lazım" ifadelerini kullandı. Atatürk Kent Orman Parkı’nın açılmasının ardından, Ormanın nerede olduğu merak edilirken, Atatürk Kent Ormanı’nda mangal yasak mı? soruları aranmaya başladı.

Hacıosman Atatürk Kent Ormanı, tüm etapları tamamlanarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılında açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre Hacıosman Atatürk Kent Ormanı yapılan düzenlemelerin ardından tüm etaplarıyla hizmete açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde insanın yaşama bağlığını arttıran bir yeşil alanın şehre kazandırılmasının anlamlı olduğunu belirtti.

ATATÜRK KENT ORMANI’NDA MANGAL YASAK MI?

İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı bünyesinde olan hiçbir yeşil alanda mangal yapılmasına, semaver yakılmasına izni verilmiyor.

ATATÜRK KENT ORMANI NEREDE?

Hacıosman Korusu'nun dönüştürülmesi ile yapılan orman Sarıyer ilçesine bağlıdır.