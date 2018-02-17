Atatürk Havalimanı'nın nasıl taşınacağı belli oldu!

Atatürk Havalimanı'nın 29 Ekim'den sonra nasıl taşınacağına ilişkin detaylar belli oldu. Dünyanın en büyük taşınma işlemi 30 Ekim gece 03:00'te başlayacak ve 31 Ekim saat 23.55'e kadar sürecek.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Funda Ocak Atatürk Havalimanı'nın 29 Ekim sonrası İstanbul Yeni Havalimanı'na nasıl taşınacağına dair detayları açıkladı.

29 EKİM'DE AÇILACAK

Ocak, İstanbul Yeni Havalimanı için dünyanın gözünün üstünde olduğunu, Türkiye'nin başarı öyküsünü bu proje ile herkese göstereceğini ifade ederek, birinci etap inşaatın yüzde 80'inin tamamlandığını bildirdi.

DHMİ ekibinin bu havalimanına sarf ettiği emeklerin görmezlikten gelinmemesi gerektiğine dikkati çeken Ocak, "Hedef 29 Ekim 2018. O tarihte bu havalimanımız açılacak. Bütün gelişmeler ve çalışmalar da bu konuda herhangi bir öteleme ve aksama olmayacağını açık seçik ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

MODERN CİHAZLAR HAZIR

DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ocak, yeni havalimanı seferlerinde kullanılacak modern cihaz ile haberleşme ekipmanların hazır olduğunu, yer tesliminden sonra bunların montajının ve kalibrasyon çalışmalarının yapılacağını söyledi.

AVRUPA HAVA SAHASINI ETKİLEYECEK

Yeni havalimanı hizmete girmeden önce hava sahalarında bazı düzenlemeler yaptıklarını ifade eden Ocak, "İstanbul Yeni Havalimanı, sadece İstanbul hava sahasını değil, Avrupa hava sahasını da etkileyecek bir projedir. Romanya Bulgaristan ve Orta Avrupa 'ya kadar, anlaşma mektuplarıyla bizden kalkan, onlardan kalkıp bize inen, bizden kalkıp onlara inen bütün ülkelerin hava sahalarını birebir etkileyecek bir proje. Bu nedenle arkadaşlarımız İstanbul hava sahasına yönelik olarak kapasite artırımına gittiler." değerlendirmesini yaptı.

25 KONTROLÖR GÖREV YAPACAK

Funda Ocak, 100 hava trafik kontrolörünün İstanbul Yeni Havalimanı sahasına yönelik eğitimlerini tamamladıklarını, 25 hava trafik personelinin eğitimlerinin sürdüğünü, diğer meydanlarda çalışan deneyimli 25 kontrolörün de burada görev yapacağını belirterek, şöyle devam etti:

ANLAŞMA MEKTUPLARI HAZIRLANDI

"Sistem ve cihazları temin ettik, usul dizaynlarını yaptık, bütün Avrupa hava sahasında etkileşimde olan ülkelerle anlaşma mektuplarını hazırladık. Toplantılarımızı yaptık. 'Eurocontrol' raporlarımızı yaptık, personelimizi tefrik ettik. Biz, İstanbul Yeni Havalimanı devreye girdikten sonra bu hava sahasında artık hazırız ve varız. Bunlar hiç dile getirilmedi, hiç kamuoyunda yansıtılmadı. Bu son derece önemli bir konu. DHMİ , sadece İstanbul Yeni Havalimanı projeleriyle, takibiyle, denetimiyle ve kontrolüyle uğraşmadı. Asıl hava sahasıyla ilgili çok yoğun bir alın teri ve akıl teri akıttı. Bu çalışmalarımız hala devam ediyor. İnşallah, temmuz ayına kadar tüm sistem ve cihazların montajı yapıldıktan sonra uçuş kontrolleri yapılacak."

'26 ŞUBAT İÇİN HAZIRIZ'

İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk olarak 26 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ı taşıyan uçağın ineceğine yönelik bazı haberlerle ilgili bir soru üzerine Ocak, bu konuyla ilgili her türlü hazırlıkları yaptıklarını dile getirerek, "Tabii ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir ama biz hazır hale getirdik." dedi.

30 EKİM GECE 03:00'TE BAŞLAYACAK

Ocak, bir soru üzerine, yeni havalimanı ikinci etap çalışmalarında planlanan hava trafik kontrol ünitesi kuruluncaya kadar uçakların yaklaşma hizmetlerinin Atatürk Havalimanı'ndan verileceğini, kule hizmetlerinin ise İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki kontrolörler tarafından icra edileceğini belirtti. Atatürk Havalimanı'ndan yeni havalimanına taşınma sürecine de değinen Ocak, "29 Ekim oranın tören tarihi, o gün olmaz. 30 Ekim 03.00'te taşınma sürecine başlanılacak ve 31 Ekim saat 23.55'te taşınma süreci tamamlanacak." dedi.

THY 12 SAAT UÇUŞ YAPMAYACAK

DHMİ Kamu-Özel Sektör İş Birliği Daire Başkanı Cengiz Kurt da taşınma sürecini üç bölüme ayırdıklarını, en son aşamada işlemlerde en büyük payın Türk Hava Yolları'na (THY) ait olduğunu, arkasından hava taşımacılığı yapan Türk ve diğer yabancı şirketlerinin geldiğini söyledi.