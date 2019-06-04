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Atatürk Barajı'nda doluluk rekor seviyede

AA |  04 Haziran 2019 Salı - 12:25 | Son Güncelleme : 04 06 2019 - 12:25

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, dünyanın sayılı, Türkiye'nin ise en büyük barajı olan Atatürk Barajı'nda doluluk oranının yüzde 95'e yaklaştığı, bu oranın son 7 yılın en yüksek seviyesi olduğu söyledi.


Aydın, yaptığı açıklamada, Fırat havzasına 2019 yılında  mevsim normallerinin çok üzerinde yağış düştüğünü belirtti.
 
Havzadaki Atatürk, Keban ve Karakaya barajlarında su kotunun maksimum  seviyeye ulaştığını dile getiren Aydın, yaklaşık bir aydır 3 barajın da dolu  savaklarının açıldığını bildirdi.
Aydın, şöyle devam etti:
 
 "Bu yıl havzada etkili olan yağışlar sayesinde barajın su seviyesi  geçen yıla göre 530 kotundan 538 kotunu aşmış durumdadır. Su seviyesinin bu kota  ulaşması sevindiricidir. Atatürk Barajı'nda doluluk oranı yüzde 95'e yaklaştı.  Barajdaki bu doluluk oranı, son 7 yılın en yüksek seviyesidir. Bölgenin içme suyu  ihtiyacını uzun süre bu barajımız karşılamaya devam edecektir. Yıllık ortalama su  akışı 26 milyar 654 milyon metreküp olan Atatürk Barajı, 48,7 milyar metreküp su  depolama hacmine sahip. Bu miktardaki su, Türkiye'nin 7 yıllık içme ve kullanma  suyu ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteyi ifade ediyor."
 
Bereketli ovaları suyla buluşturuyor
 
GAP bölgesinde yaklaşık 10 milyon dekar verimli arazinin suyla  buluştuğunu söyleyen Aydın, sulama sayesinde artan tarım gelirlerinin de milli  ekonomiye katkıya dönüştüğünü belirtti.
 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bereketli ovalarda verimliliğin  arttığını vurgulayan Aydın, "Barajımız, başta Şanlıurfa, Harran, Mardin Ceylanpınar, Siverek-Hilvan ve Suruç ovaları olmak üzere bölge genelinde  milyonlarca dekar araziyi suyla buluşturuyor. Tamamlanma aşamasına yaklaşan  sulama projelerinin bitmesiyle barajımızdan 2,5 milyar doları aşkın sulama  getirisi sağlanmasını bekliyoruz." diye konuştu.
 
 "Sayılı barajlardan"
 
Atatürk Barajı'nın 1993 yılında tamamlanarak elektrik üretimine  başladığına dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:
 
"Atatürk Barajı enerji, tarım ve hizmet sektörlerinde ülkemize önemli  ekonomik katkı sağlıyor. Gövde hacmi bakımından dünyanın en büyük 5. barajı olan  Atatürk Barajı, Avrupa'nın ve ülkemizin de en büyük hidroelektrik santrali  konumunda bulunuyor. Dünyanın en büyük 3. taşkın kontrol hacmine sahip olan  baraj, yapay olmasına rağmen ülkemizin en büyük 3. gölünün oluşmasına da vesile  oldu."
 
Aydın, Atatürk Barajı'nda balık yetiştiriciliği ve avcılığının da  yapıldığını belirterek, barajın özellikle sazan türünün yetiştirilerek bölgenin  gıda çeşitliliğine ve yeni iş alanlarına kavuşmasına katkı sağladığını ifade  etti.
 
  
 

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