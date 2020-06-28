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Ataşehir Kayışdağı ormanlık alanında yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi!

28 Haziran 2020 Pazar - 17:13 | Son Güncelleme : 28 06 2020 - 18:07

Ataşehir'de ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Ataşehir'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye  ekipleri müdahale ediyor.
 
Alınan bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz  belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
 
 
İki ayrı noktada çıktığı bildirilen yangına müdahale etmek üzere  bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
 
Yangına 8 arasöz ve 1 yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor. İzmir'den yangın söndürme uçağı, Bursa ve Balıkesir'den de 2 yangın söndürme helikopteri havalandığı öğrenildi. 
 
Gelişmeler gelmeye devam ediyor...

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