Ataşehir’de taksi durağına 'kılıç' ile saldırı

Ataşehir'de iddiaya göre taksi durağına gelen bir kişi taksiye binerek evine gitti. Henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık yarım saat sonra elinde kılıçla geri gelen müşteri duraktakilere rastgele saldırmaya başladı. Yaşanan arbedede durağın camları kırılırken, saldırgan yaralandı.

Olay saat 20.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesi üzerinde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre isminin Emrah olduğu öğrenilen alkollü kişi taksi durağına gelerek, kendisinin evine bırakmalarını istedi. Bir taksiye bindirilip evine gönderilen alkollü kişi henüz bilinmeyen bir nedenle yarım saat sonra elinde bir kılıçla durağa geri geldi.