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Ataşehir'de öğrenci yurdunda yangın paniği

Ozan URAL-Buğra AKAY/ İstanbul,(DHA) |  02 Kasım 2021 Salı - 7:08 | Son Güncelleme : 02 11 2021 - 7:10

Ataşehir'de bulunan 5 katlı özel öğrenci yurdunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yurt boşaltılırken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Ataşehir'de bulunan 5 katlı özel öğrenci yurdunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yurt boşaltılırken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın, saat 02.30 sıralarında Ataşehir İnönü Mahallesi Nene Hatun Sokakta bulunan 5 katlı özel bir erkek öğrenci yurdunun 5. katında çıktı.  Bir odadan dumanların yükseldiğini gören öğrenciler hemen yurdu boşaltarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ölen ya da yaralanan olmayan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
 
 

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