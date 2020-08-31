Ataşehir'de korkunç kaza! Otomobil restorana daldı

Ataşehir'de aşırı süratli olduğu öne sürülen bir otomobil önce çöp konteynerine çarptı ardından cadde üzerindeki restorana daldı. Hızını alamayan araç dükkandan çıkıp bir başka dükkanın duvarına çarparak durabildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Örnek Mahallesi 3004. Cadde'de saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, otomobil inin direksiyon hakimiyetini kaybeden Mert Yiğit(23), önce cadde üzerinde bulunan bir çöp konteynerine çarptı. Ardından cadde üzerinde bulunan bir restoranın içerisine daldı. Hızını alamayarak restoranın içerisinden çıkan araç bir başka dükkanın duvarına çarparak durabildi. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı. Durumu gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye temizlik görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ve temizlik görevlileri yangın riskine karşı kazanın olduğu bölgeye kum serpti. Olay çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili polisin incelemesi sürüyor

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