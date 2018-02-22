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Ataşehir'de hareketli dakikalar: 5 katlı bina boşaltıldı

22 Şubat 2018 Perşembe - 16:30 | Son Güncelleme : 22 02 2018 - 16:55

İstanbul Ataşehir'de uzun süredir evine gelmeyen şahsın dairesinde şüpheli bir paket gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Mahalleli sokağa dökülürken, yapılan incelemede pakette bomba şeklinde bir oyuncak olduğu anlaşıldı.


Ataşehir Kayışdağı İnönü Mahallesi Hülyalı Sokak’ta beş katlı binanın beşinci katında oturan bir kişi komşularına uzun süre gelmeyeceğini söyleyerek bir süre önce evden ayrıldı.
 
Bu sırada yan dairede oturan bir vatandaş evin içinde şüpheli bir paket olduğunu gördü. Durumu polisi ihbar edilirken, tüm mahalleli sokağa döküldü.
 
OYUNCAK BOMBA ÇIKTI!
 
Polis ekipleri sokağa trafiğe kapatırken, olay yerine bomba imha ekipleri çağrıldı. Vatandaşların endişe dolu bekleyişi devam ederken, paniğe neden olan şeyin plastik dinamit lokumları ve saatle süslenmiş oyuncak bomba olduğu belirlendi. 

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